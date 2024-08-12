ما أعراض الغضب المكبوت؟.. أبرزه التوتر العضلي والآثار السلبية على الصحة

ما أعراض الغضب المكبوت.. يصاب عددًا من الأفراد بمشكلة الغضب المكبوت، ويعرف بأنه من أسواء الحالات، التي يتعرض لها الأشخاص، يحدث عند الامتناع عن التعبير من مشاعر الغضب، يرجع نتيجة لقيود اجتماعية أو خوف من التبعات، ويظهر هذا النوع بعدة أعراض جسدية، قد تدل على التوتر النفسي، الذي يعيش فيه الشخص.



في هذا الشأن، كشفت الدكتورة سالي محمد، خبيرة الطب النفسي، خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الموجز، عن أبرز أعراض الغضب المكبوت التي يصاب بها الأشخاص، وهي:



ما أعراض الغضب المكبوت؟

التوتر العضلي

أشارت خبيرة الطب النفسي، إلي أن أعراض الغضب المكبوت يمكن أن يحدث التوتر العضلي؛ بسبب الغضب ، مما يؤدي لتعرض منطقة الكتفين والعنق، للشهور بآلام والتصلب، ارتفاع ضغط الدم

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ردود الفعل الجسدية للتوتر النفسي والغضب المكبوت:



أعراض الغضب المكبوت.. ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يزيد التوتر النفسي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أعراض الغضب المكبوت.. الصداع: يعاني الأفراد المكبوتون عاطفيًا من صداع شديد بسبب الضغط النفسي.

أعراض الغضب المكبوت.. اضطرابات النوم: يمكن أن يؤدي الغضب المكبوت إلى صعوبات في النوم كالأرق والاستيقاظ المتكرر.

أعراض الغضب المكبوت.. تغيرات في الشهية: قد يؤدي التوتر النفسي إلى زيادة أو نقصان الرغبة في تناول الطعام.

أعراض الغضب المكبوت.. اضطرابات هضمية: يمكن أن يسبب الغضب المكبوت مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال.



كما أضافت استشاري نفسي، بأنه يجب البحث المشكلة الأساسية، التي تعرض الشخص للإصابة بالغضب لسهولة علاجها أو التعامل معاها، لمنع التأثيرات السلبية على الصحة العامة.

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