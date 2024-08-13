ننشر رابط التقديم في جامعة بني سويف الأهلية 2024 .. وأوراق التقديم

تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. أعلنت جامعة بني سويف الأهلية لعام 2024 عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والأجنبية والعربية.

وتنشر “الموجز” الرابط المخصص للطلاب التقديم عبر الذي تم الإعلان عنه سجل هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، وذلك في عدد من الكليات مثل: الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التجارة، الإعلام، التمريض، الآداب، الصيدلة، علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والعلوم.

للتسجيل، يجب على المتقدمين تجهيز صورة من بيان الدرجات، صورة من شهادة الميلاد، وصورة من البطاقة الشخصية. كما يتطلب دفع رسوم تسجيل غير مستردة قيمتها 1500 جنيه مصري عبر الدفع الإلكتروني من خلال بنك القاهرة.

بعد إغلاق باب التقديم، سيتم إجراء تنسيق داخلي وإعلان نتائج القبول بناءً على مجموع الثانوية العامة وفقًا لما يقره المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وشروط البرامج المحددة من قبل الجامعة. يتم استبعاد الطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى المطلوب.

أما بالنسبة لـ “ تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية ” ، فقد كان الحد الأدنى للعام الماضي كالتالي:



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية :

تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية الطب البشري: 82%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية طب الأسنان: 82%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية التمريض: 55%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية العلوم المواد وتكنولوجيا النانو: 55%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية الآداب: 55%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية الإعلام: 55%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: 55%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية التجارة: 55%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية العلاج الطبيعي: 78%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية الهندسة: 68%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية الحاسبات: 62%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية العلوم الصحية والتطبيقية: 55%



تنسيق القبول في جامعة بني سويف الأهلية .. كلية التكنولوجيا الحيوية والفنون التطبيقية والعلوم الإنسانية: 55%

سيتم الإعلان عن التنسيق الجديد لعام 2024 بعد إعلان نتائج تنسيق الكليات الحكومية.