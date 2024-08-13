بقوة 5 ريختر هزة أرضية تضرب بيروت وسوريا فما القصة؟

شعر سكان لبنان، بوجود هزة أرضية قوية في بيروت وعلى ساحل المتن وصولاً الى معظم المناطق الشمالية، ومصدرها سوريا وبقوة 5.4 على مقياس ريختر.

هزة أرضية في بيروت

وصرح مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الهزة بقوة نحو 5.5 وعلى عمق 10 كيلومترات.

حيث شعر بعض سكان بيروت والمتن وعدد من المناطق في الشمال وصولا الى الهرمل، هزة أرضية خلال الساعة 11 و56 دقيقة قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

السلطات السورية

وأعلنت السلطات السورية عن وقوع هزة أرضية شعر بها سكان عدة محافظات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وأفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن هزة أرضية، بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر حيث ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلا.

وأعلن مرصد الزلازل الأردني عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس "ريختر"وذلك وفقا لما نقلته قناة "المملكة.

زلزال بيروت الاثنين

وقال المرصد، في بيان له إن زلزالا سُجل الاثنين الساعة 11:55:56 مساء بتوقيت عمان، وكان مركزه حماة شمال سوريا بقوة 5.4 درجات وبعمق 10 كيلومتر.

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي أضرار أو إصابات.

اقرأ ايضا :

بعد وقوع زلزال السعودية هل تتعرض مصر لموجة تسونامي؟ خبير الزلازل يكشف ذلك