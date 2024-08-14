محمد العدل: "الملحد" جاهز للعرض وتأجيله غير مبرر وفكرته ستصل للجمهور عاجلاً أو آجلاً

أعلن المخرج محمد العدل الشهير ماندو العدل اعتذاره لجميع أصدقائه الذين دعاهم لحضور العرض الخاص لفيلم "الملحد"، مؤكداً أن العرض لن يُقام في موعده المحدد، والفيلم لن يُطرح في السينمات في الموعد المتفق عليه، وأنه لا يعرف سبب تأجيل عرض فيلم الملحد، وأن الإجابة تكمن عند الرقيب على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الفيلم جاهز للعرض، وقد أنهى جميع مراحله من مونتاج، مكساج، وتصحيح ألوان، وحصل على ترخيص للعرض من الرقابة بعد شهور من المشاهدات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويرصد الموجز التفاصيل حيث كتب محمد العدل:"بعتذر لكل أصدقائي اللي عزمتهم علي العرض الخاص لفيلم الملحد، العرض مش هيتعمل في ميعاده، والفيلم مش هينزل في ميعاده، والحقيقة معرفش ليه، الاجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية، الفيلم جاهز للعرض، وانتهت جميع مراحله من مونتاج و مكساج و تصحيح ألوان والرقابة اديتله ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات، بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف ".

ماندو العدل:أحمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم.. ودي خسارة فادحة

وأكد ماندو العدل أن المنتج أحمد السبكي أنفق الكثير على دعاية فيلم الملحد في الشوارع بناءً على هذا الترخيص، إلا أنه اضطر إلى إزالة الدعاية مجددًا، مما تسبب في خسائر فادحة، ونفى المخرج تمامًا الشائعات التي تتحدث عن أن صناع فيلم الملحد يقومون بدعاية رخيصة، مُعلقًا:"والمنتج أحمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم في الشوارع بناءً على هذا الترخيص، ورجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة و ده ينفي تماماً، الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم".

ماندو العدل:الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم

وأضاف ماندو العدل صورة للترخيص وصورة لموافقة الرقابة على سيناريو فيلم الملحد، مشيرًا إلى أن الرقابة كتبت على الورقة الأخيرة للسيناريو شكرًا وتوضيحًا، حيث ورد: "الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم"، واختتم العدل حديثه بتأكيده أن الفكرة ستصل إلى الجمهور بإذن الله عاجلًا أو آجلًا، مُعقبًا:"مرفق مع البوست صورة الترخيص و صورة اجازة الرقابه للسيناريو، اللي لأول مرة الرقابه تكتب في الورقة الأخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر و التوضيح، و ده نص ما كتب علي الورقة الأخيرة الفيلم لا يشوه الدين الاسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلًا أو آجلًا".

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