اظبطها الآن.. ترددات قنوات المسلسلات 2024 على النايل والعرب سات

ترددات قنوات المسلسلات 2024 من أكثر الأمور التي يكثر البحث عنها دومًا، وبخاصة مع تعدد الأعمال الدرامية المتنوعة بين التاريخية والأكشن والدراما وغيرها.

وشهدت الفترة الماضية، زيادة في عدد قنوات المسلسلات 2024، والتي حصدت إعجابًا جماهيريًا كبيرًا، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة، ترددات قنوات المسلسلات 2024.

تردد قنوات سي بي سي CBC

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة النهار والنهار دراما

التردد: 11488.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عن تردد قنوات الحياة

تردد قناة الحياة: 12207.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد :10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة نايل دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11487

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح : 5/6

الاستقطاب : أفقي

تردد قناة mbc دراما

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11559

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب : رأسي

تردد قناة بانوراما دراما 1

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12341

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح : 5/6

الاستقطاب : أفقي

تردد قناة بانوراما دراما 2

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12341

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

الاستقطاب : أفقي

طريقة ضبط ترددات قنوات المسلسلات 2024 على جهاز الاستقبال.

اختر قائمة الترددات من جهاز الريسيفر. اختر إضافة تردد. قم بتعديل التردد. كتابة معدل الترميز. تعديل الاستقطاب، كونه رأسي/ عمودي/ V. كتابة معامل تصحيح الخطاً.

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