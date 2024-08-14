مريم سعيد صالح لـ الموجز: بفكر اسيب الفن واشتغل اي حاجة تانية

اشتكت الفنانة مريم سعيد صالح مؤخرا من قلة الأفلام والأعمال المعروضة عليها ، والتي جعلتها تدخل في نوبة حزن شديدة ، وذلك لأن لها أعمال تاركة بصمة مع المشاهدين.

مريم سعيد صالح: بفكر اسيب الفن

لذلك تواصلت جريدة الموجز مع الفنانة مريم سعيد صالح لمعرفه الأسباب والوقوف عليها قائلة: أنا بفكر اسيب مجال الفن واشتغل أي حاجة تانية لأني ضيعت من عمري سنين وسفر وحضرت ماجستير مخصوص عشان اشتغل واكسب فلوس.

وأضافت: ولكن للأسف دا محصلش وانا مش هتحايل على فنانين ولا مخرجين عشان اشتغل ، لأني طلبت شغل قبل كدا ومحدش سأل فيا.

سبب قلة أعمال الفنانة مريم سعيد صالح

يذكر أن الفنانة مريم سعيد صالح نشرت من قبل بوست عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وطلبت من خلاله شغل ، وقالت: يارب ابعت شغل من عندك.

مريم سعيد صالح

آخر أعمال مريم سعيد صالح

شاركت الفنانة مريم صالح مؤخرا في مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في رمضان 2023 ، مع الفنان أحمد السقا ، مي عمر ، أمير كرارة ، أحمد مالك ، ادوارد ، أحمد داش ، والمسلسل من إخراج وتأليف محمد سامي.

مريم سعيد صالح

قصة مسلسل مريم سعيد صالح

ودارت أحداث مسلسل نسل الأغراب حول عائلة غفران وعساف الغريب، حيث يخرج من السجن عساف بعد مشاجرة راح ضحيتها أكثر من نصف عائلتي غفران وعساف محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف وربى نجله.

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