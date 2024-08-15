تامر فرج يستعد للعودة لتصوير أحدث أعماله بعد تعافيه.. تعرف على التفاصيل

الفنان تامر فرج، المعروف بحضوره المميز وأدواره المؤثرة، عاش مؤخرًا تجربة صحية صعبة جعلت محبيه وزملاءه يتساءلون عن حالته بقلق واهتمام، وخرج تامر فرج ليطمئنهم من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شكر الجميع على حبهم ودعمهم الذي فاق توقعاته.

منشور تامر فرج

تامر أشار في منشوره الذي يرصده موقع الموجز إلى أنه تأثر جداً بالاهتمام الكبير الذي تلقاه، وأنه كان يجهل مدى حب الناس له حتى هذه اللحظة، وأوضح أنه بسبب حالته الصحية لم يكن قادراً على الرد على جميع المكالمات، ولكنه كان مدركاً تماماً لكل رسائل المحبة التي وصلته، وأضاف أنه الآن في حالة صحية أفضل، ويستعد للعودة إلى حياته وعمله بشكل طبيعي خلال الأسبوع المقبل، حيث كتب:"أصدقائي الغاليين والسادة الصحفيين وكل من سأل عن حالتي الصحية أشكركم جميعا من كل قلبى وفاجئتونى بهذا الحب الطاغي والمشاعر الجميلة، الواحد مكانش عارف إنه محبوب كده، أشكركم وبعتذر عن عدم الرد على المكالمات أحيانا لأنى كنت اغلب الوقت نايم أو مش قادر أتكلم، ولكن كل اتصالاتكم ومشاعركم الجميلة وصلتني وغمرتنى بحبكم الحمدلله أنا أحسن كتير وهبدأ فى ممارسة عملى وحياتي الطبيعية من الأسبوع القادم".

يُذكر أن الفنان تامر فرج قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لاستئصال المرارة بعد تدهور حالته الصحية، وظل تحت المراقبة الطبية إلى أن تعافى تماماً، وفي وقت سابق، أوضحت زوجته رانيا هاشم تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، حيث نقلته لأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل العملية، ونشرت صورة لزوجها عبر الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وظهر في الصورة أثناء وجوده في المستشفى، وعلقت عليها قائلة :"يا رب".

مسلسل بقينا اتنين

أما ما يتعلق بمشواره الفني، فكان تامر فرج قد شارك في موسم رمضان الماضي 2024 من خلال مسلسل "بقينا اتنين"، الذي تميز بطابعه الكوميدي والدرامي، ودارت أحداثه عن امرأة مطلقة تسعى لمواجهة التحديات المجتمعية التي تفرضها هذه الحالة، بالإضافة إلى تأثير الانفصال على حياتها وحياة أبنائها، المسلسل شهد مشاركة عدد من النجوم، بينهم رانيا يوسف وشريف منير وعمرو وهبة، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

مسلسل فوبيا



ومن المقرر أن يعود تامر فرج، لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل فوبيا، بعد فترة من التوقف بسبب أزمته الصحية، والمسلسل من تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز، وهو مكون من عدة حكايات، إحدى هذه الحكايات بطولة ألفت إمام، نيرمين الفقي، أمير صلاح الدين، غادة طلعت، والحكاية الأخرى تقوم ببطولتها سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وآخرون من النجوم.

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