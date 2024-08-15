الآن جميع مواعيد القطارات اليوم الخميس 15-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة مواعيد القطارات اليوم الخميس 15-8-2024، في سكك حديد مصر، أيضًا معرفة أسعار تذاكر القطاترات المختلفة.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الخميس:

-قطار رقم 913 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

-قطار رقم 917 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

-قطار رقم 919 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

-قطار رقم 915 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

-قطار رقم 921 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

-قطار رقم 925 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

مواعيد القطارات اليوم

-قطار رقم 923 مكيف «القاهرة الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

-قطار رقم 931 مكيف «القاهرة- الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 20.15 مسا.

-قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية «روسي» موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

-قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية «روسي» موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

-قطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة ـ الإسكندرية» محطة القاهرة موعد قيامه الساعة 17:00

-قطار 3009 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 07:10 مساءً.

-قطار 3022 ثالثة مكيفة «المنصورة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 07:15 مساءً.



-قطار رقم 914 مكيف«الإسكندرية ـ القاهرة» موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

-قطار رقم 916 مكيف «الإسكندرية ـ القاهرة» مباشر يغادر الساعة 14.00 ظهرا.

-قطار رقم 922 مكيف «الإسكندرية ـ القاهرة» يغادر الساعة 15.30 عصرا.

-قطار رقم 928 مكيف «الإسكندرية ـ القاهرة» يغادر الساعة 15.00 مساء

‎مواعيد القطارات من سوهاج الى للقاهرة

-قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

-قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج «روسي»موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

-قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

-قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

-قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحًا.

-قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحًا.

-قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

مواعيد القطارات اليوم



‏‎أسعار تذاكر القطارات

وننشر لكم أسعار تذاكر قطارات التالجو خط القاهرة أسوان، على النحو التالي:

‎أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

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‎رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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