تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مدينة رأس الحكمة اليوم

جولة رئيس الوزراء في مدينة رأس الحكمة.. تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، 15 أغسطس 2024، العديد من المشروعات بمدينة رأس الحكمة، بمحافظة مطروح.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، 15 أغسطس 2024، في مدينة رأس الحكمة.

تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مدينة رأس الحكمة

وتفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، خلال الجولة، المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، التي تشهد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الشريك الاماراتي، والتأكد من بدء استلام الأرض تباعاً، لتنفيذ المشروع، وشدد مدبولي أن الدولة ملتزمة بتسليم الأرض بالكامل في موعدها للشريك الإماراتي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع رأس الحكمة سيكون مصدر الخير لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها، ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام.

جولة رئيس الوزراء في مدينة رأس الحكمة

رئيس الوزراء يتفقد أراضي السكن البديل للأسر المستحقة بـ شمس الحكمة

وخلال الجولة، التقى رئيس الوزراء بعددٍ من الأهالي بمدينة رأس الحكمة، الذين رحبوا به وبالوفد المرافق له، حيث أكد لهم رئيس الوزراء أن زيارته اليوم تستهدف متابعة موقف حصول أهالي رأس الحكمة على التعويضات الخاصة بهم، والأراضي المخصصة للسكن البديل، لتسريع عملية الحصول على تلك الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته لمدينة رأس الحكمة تستهدف متابعة موقف حصول أهالي رأس الحكمة على التعويضات الخاصة بهم، والأراضي المخصصة للسكن البديل، لتسريع عملية الحصول على تلك الأراضي.

وتفقد رئيس الوزراء، الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، حيث قام بزيارة المنطقة المخططة لأهالي قبيلتي الصناقرة، والزعيرات، والتي أصبحت جاهزة لتسليمها للأهالي المستحقين.

وجه رئيس الوزراء بأن تكون كامل العقود التي سيتم تسليمها للأهالي مُسجلة ومخصصة بالأسم لكل مالك منهم.

جولة رئيس الوزراء في مدينة رأس الحكمة

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء محطة رأس الحكمة التى يتم تنفيذها ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث كان فى استقبالهم مسئولو وزارة النقل.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على التوسع فى تنفيذ مشروعات النقل الذكى المستدام بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق المزيد من المستهدفات المرجوة فى العديد من القطاعات،

ورافق رئيس الوزراء كُلٌ من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، وعددٍ من القيادات التنفيذية والمسئولين.

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