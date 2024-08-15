شركة الأهلي صبور تضع معياراً جديداً لمفهوم الحياة المترابطة من خلال مشروع SUMMER

على مدار 30 عاماً، استطاعت شركة الأهلي صبور أن تترك بصمة بارزة في تعزيز قطاع التطوير العقاري في مصر، بمشاريع ذات هوية فريدة شكلت علامة فارقة لدى العملاء المصريين، بل واستطاعت الشركة أن تكسر الحدود المحلية لتصدر خبراتها على المستوى الإقليمي أيضاً.

واستثماراً لتلك الخبرة وانطلاقاً من المكانة الرائدة التي استطاعت الشركة تحقيقها، أعلنت الأهلى صبور خلال بيان صحفي حصل “الموجز” على نسخة منه ، عن استراتيجية متطورة لتعزز من خطواتها الثابته نحو تلبية احتياجات العملاء من مختلف الأجيال، وكذلك تقديم حلول عقارية عصرية لا تعرف التقادم أو الانتهاء بالزمن.

الأهلي صبور وجهة كل الأجيال:

تتطلع شركة الأهلي صبور إلى تحقيق أهداف أبعد من بناء وحدات سكنية وإنما تهتم الشركة بخلق مجتمعات نابضة بالحياة، وتحرص على التواصل مع عملائها والاستماع إلى احتياجاتهم. والآن تسعى شركة الأهلي صبور أن تعزف بمنتهى الاحترافية نغمة تناسب جميع الأجيال، وذلك من خلال تشييد مشاريع تتسم بالشمولية، بحيث تحاكي كافة تلك المشاريع تجربة فريدة من نوعها لكل عميل أيا كان الجيل الذي ينتمي إليه، فإنه قطعاً سيجد ما يحتاجه في أحد مشروعات الأهلي الصبور المتميزة.

SUMMER كأول وجهة صيفية متكاملة:

يستأثر فصل الصيف ذكريات عميقة تبقى محفورة في ذهن الجميع، إذ يمثل ملاذًا من روتين الحياة التقليدية، ويقدم للعائلة والأصدقاء فرصةً ذهبيةً للتجمع ومشاركة لحظاتٍ لا تُنسى على مدار 3 أشهر. ومن هنا جاء الإلهام لاختيار اسم "SUMMER" للمشروع، الذي يجسد جوهر فصل الصيف بكل تفاصيله المميزة. ويعكس "SUMMER" الرؤية المستقبلية لشركة الأهلي صبور، التي جعلت بدورها هذا المشروع نموذجًا حيًا للوجهة الصيفية المتكاملة، بتقديم معايير استثنائية لمفهوم الحياة المترابطة، لتجعلمن المشروع تجربة هي الأولى من نوعها، وتعبر حدود كونه وجهة صيفية فحسب، بل منزلاً ثاني للعملاء يحتضنهم طوال العام.

تجربة SUMMER الساحرة:

باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه، يخطط الأهلي صبور لتقديم هذا المشروع ليغير مفهوم البيوت الصيفية، ليصبح أكثر من مجرد وجهة لمدة 3 أشهر. بحيث تجمع كل منطقة في المشروع بين الخدمات التجاريةوالمرافق الرياضية وخدمات الضيافة والتجارب الترفيهية، إلى جانب المعالم المائية والمناظر الطبيعية والوحدات السكنية المتنوعةمن فيلات،توين هاوس، تاون هاوس، دوبلكس، شاليهات و كبائن. كمايضم بحيرة فريدة تعد الأكبر في المشروع، وتطل على فندق يقع في جزيرة تتوسط البحيرة مع شواطئ رملية، مما يمنح الفندق إطلالة خلابة. ترتبط كل تلك المعالم الفريدة في المشروع من خلال مفهوم "شريان الحياةSerpentine – Braids of Life "، لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة، من الباحثون عن الهدوء إلي محبي الترفيه. فأياً كانت تفضيلات العميل أو الجيل الذي ينتمي إليه، فإنه بالتأكيد سيجد في مشروع SUMMER بوابته المثالية لصيف لا يُنسى.

وقد ساهمت خبرات الشركاء الاستراتيجيين ورؤيتهم الثاقبة والملهمة في خروج هذا المشروع إلى النور بتصميم فريد من نوعه. فقد استعانت شركة الأهلي صبور بمجموعة من الشركاء لتنفيذه، من بينهم شركة WATG العالمية لعمل المخطط العام بالتعاون مع مهندسين معماريين من شركة YBA وشركة MIMAR للهندسة والتصميم.

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