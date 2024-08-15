هاني شاكر يشعل السوشيال ميديا بفيديو كليب "يا ويل حالي" استعداداً لألبوم صيف 2024

في خطوة جديدة تضيف إلى رصيده الفني الواسع، طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا ويل حالي" على شكل فيديو كليب، وذلك عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية ، رصده موقع " الموجز".

لاقى الفيديو انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار إعجاب متابعيه ومحبيه، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع إطلالة هاني شاكر المختلفة والجريئة في الفيديو، مما رفع من حماسهم وترقبهم لألبومه الجديد المنتظر في صيف 2024.

تفاصيل الأغنية والكليب

"يا ويل حالي" تأتي بتوقيع عدد من الأسماء البارزة في المجال الفني، حيث كتب كلماتها الشاعرة راميا بدور، ولحنها الموسيقار هيثم زياد، فيما قام بودي نعوم بتوزيع وتسجيل الأغنية. تولى الإنتاج محمد علام عبر شركة "كيوب ميوزك"، بينما تولت شركة VASBOX مسؤولية التوزيع الرقمي للأغنية في جميع أنحاء العالم.

أما إخراج الفيديو كليب فقد تم بإبداع المخرج مازن نيازي، الذي نجح في تقديم هاني شاكر بأسلوب جديد وجذاب خطف أنظار الجمهور.

هاني شاكر

تفاعل الجماهير مع إطلالة هاني شاكر

الفيديو كليب شهد ظهور هاني شاكر بأسلوب ولوك مختلف عن المعتاد، حيث جاء بإطلالة شبابية وجريئة أثارت إعجاب وتفاعل جمهور السوشيال ميديا. حيث تميز الفيديو بألوانه الحيوية وإيقاعه السريع الذي يواكب روح الشباب ويعكس التجديد الذي يسعى إليه الفنان في أعماله الأخيرة.

هذا التغيير في الإطلالة ساهم في زيادة حماس جمهوره لمتابعة كل جديد سيقدمه في الفترة المقبلة.

ألبوم صيف 2024: تنوع وتعاونات مميزة

يستعد هاني شاكر لطرح ألبومه الجديد لصيف 2024، والذي يتوقع أن يكون حدثاً فنياً بارزاً. يتضمن الألبوم 8 أغاني تعاون فيها شاكر مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، ما يضمن تنوعاً في الأساليب الموسيقية التي سيقدمها.

يشير هاني شاكر إلى أن الألبوم سيحمل في طياته مفاجآت فنية كبيرة، قد تكون بداية جديدة لمشواره الفني الذي يمتد لسنوات طويلة.

نشاط فني مكثف على الساحة

بالإضافة إلى استعداداته لإطلاق الألبوم، يعيش هاني شاكر فترة من النشاط الفني المكثف، حيث يستمر في إحياء العديد من الحفلات الموسيقية الكبرى داخل مصر وخارجها.

هذه الحفلات تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور الذي يتوق للاستمتاع بأغانيه القديمة والجديدة. يعكس هذا النشاط مدى استمرارية شاكر في التألق على الساحة الفنية، وقدرته على الحفاظ على مكانته كواحد من أهم نجوم الغناء في العالم العربي.

بهذا الفيديو كليب، يؤكد هاني شاكر مرة أخرى مكانته كأحد أعمدة الغناء العربي، ويثبت قدرته على مواكبة التطورات الموسيقية وتجديد نفسه فنياً بما يتناسب مع مختلف الأجيال.

ينتظر الجمهور بشغف طرح ألبومه الجديد، الذي من المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً ويضيف إلى مسيرته الفنية الحافلة.



واقرأ أيضا

هاني شاكر يشيد بصوت شيرين عبد الوهاب ويكشف عن أمنيته لها



شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة.. إليكم التفاصيل كاملة