كواليس أغنية عفاريت لـ عبد الباسط حمودة ومسلم

أطلق المطربان عبد الباسط حمودة ومسلم أحدث أغانيهما بعنوان "عفاريت"، حيث تم إصدار الأغنية في شكل فيديو كليب تم تصويره في شوارع وسط البلد بالقاهرة، مع استخدام لقطات حية وحيوية تعكس طبيعة الأغنية، يعكس الفيديو الطابع الشعبي للمكان مع أجواء مفعمة بالحياة والحيوية، ويكشف الموجز تفاصيل الاغنية.

تفاصيل إنتاج الأغنية

الأغنية من كلمات الشاعر محمود السداوي، وتلحين وتوزيع الموسيقار أحمد طارق يحيى، حيث اجتمعت في هذه الأغنية كلمات معبرة وألحان تناسب الذوق الشعبي والموسيقى العصرية. يعكس النص الغنائي في "عفاريت" بعض القيم والمفاهيم المجتمعية مثل الأصول والتآخي، من خلال مقاطع مثل:

عبد الباسط حموده

"أول كلامي هقول الدنيا ليها أصول

تمشيها بالمظبوط مع اخوك عمر المحبة يطول

والدنيا لو فرقت.. بعدّت.. تبعتله ١٠٠ مرسول"

هذه الكلمات تتماشى مع رسائل الأغنية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وبسيطًا، وتستهدف جمهورًا واسعًا عبر الموسيقى واللحن الجذاب.

السياق التسويقي للأغنية

عبد الباسط حموده

أغنية "عفاريت" تأتي كجزء من حملة تسويقية موسعة لأحد أكبر شركات التوصيل في مصر. هذه الحملة تستخدم الموسيقى الشعبية للتواصل مع العملاء وتقديم رسالة تسويقية مبتكرة تعتمد على التراث الشعبي الممزوج بروح العصر.

مسلم وعبد الباسط حمودة

التعاون الثاني بين عبد الباسط حمودة ومسلم

تعد "عفاريت" ثاني تعاون فني يجمع بين عبد الباسط حمودة ومسلم، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما السابقة "يا أصفر"، التي أُطلقت في فبراير 2022، وحققت أكثر من 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب". هذا التعاون يظهر مدى التناسق الفني بين النجمين وقدرتهما على تقديم أعمال مشتركة تنال إعجاب الجمهور وتحقق انتشارًا واسعًا.

إصدارات أخرى للمطربين

عبد الباسط حموده

فيما يخص إصداراتهم الأخيرة، طرح عبد الباسط حمودة بالتعاون مع الفنانة أمينة دويتو جديد بعنوان "هنخربها"، والذي لاقى استحسان الجمهور. أما بالنسبة لمسلم، فقد شارك في فيلم "إكس مراتي" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائية من خلال أغنية "أنا بابا"، التي غناها بالتعاون مع الفنانة بوسي، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد.

تأثير الأغنية على المشهد الفني

بإطلاق "عفاريت"، يواصل عبد الباسط حمودة ومسلم تقديم أعمال تعكس تطورًا في الموسيقى الشعبية مع الحفاظ على جذورها التقليدية. يعكس هذا النجاح قدرة الفنانين على التكيف مع متطلبات السوق الموسيقية، والجمع بين الأصالة والمعاصرة.

في المجمل، تشكل "عفاريت" إضافة قوية لمسيرة عبد الباسط حمودة ومسلم الفنية، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بإقبال كبير من الجمهور.

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