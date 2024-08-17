من هو المستشار أبو الحسين فتحي قايد الرئيس الجديد لنادي قضاة مصر؟

المستشار أبو الحسين فتحي قايد.. تصدر المستشار أبو الحسين فتحي قايد محرك البحث جوحل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 17 أغسطس 2024، وذلك بعد أن تم تكليفه لرئاسة نادي قضاة مصر.

ويستعرض "الموجز" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر.

نادي القضاة

تعيين المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيسًا لنادي القضاة

وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر قد قرر اختيار المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا لمجلس إدارة نادي قضاة مصر خلفًا للمستشار محمد عبد المحسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لإعارته.

ومنح مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض الرئاسة الشرفية لنادي قضاة مصر مدى الحياة.

من هو المستشار أبو الحسين فتحي قايد؟

تخرج المستشار أبو الحسين فتحي قايد من جامعة القاهرة دفعة 88.

وشعل المستشار أبو الحسين فتحي قايد منصب وكيلًا للنائب العام.

ثم تدرج المستشار أبو الحسين فتحي قايد في السلك القضائي وعمل رئيسًا للنيابة بنيابة النقض ثم المكتب الفني بمحكمة النقض.

وشغل المستشار أبو الحسين فتحي قايد منصب محامٍ عام بنيابة النقض.

وتولي المستشار أبو الحسين فتحي قايد منصب مستشارًا بمحكمة النقض ثم نائبًا بمحكمة النقض.

ويشغل المستشار أبو الحسين قايد منصب الوكيل الأول لنادي القضاة منذ عام 2016.

وشغل المستشار أبو الحسين قايد منصب المنحدث الرسمي لنادي القضاة في أكتوبر 2021.

نادي القضاة

تاريخ تأسيس نادي قضاة مصر

تم تأسيس نادي قضاة مصر في فبراير عام 1939، وتعود قصة تأسيسه إلى الاجتماع الذي عقده 59 من رجال القضاء والنيابة العامة بمقر محكمة استئناف مصر، واتفقوا أنذاك على تأسيس نادي القضاة، وهو أحد أضلاع مثلث الحريات بوسط القاهرة، ويجاور نقابتي المحامين والصحفيين في شارع شامبليون المتفرع من شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة.

أما الهدف من تأسيس نادي قضاة مصر فهو توثيق رابطة الإخاء والتضامن، وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين رجال القضاء الأهلي والمختلط.

لكن الهدف الأسمى كان العمل على استقلال القضاء تمهيدًا لإلغاء المحاكم المختلطة، وبالفعل صدر في العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء، وفي العام 1950 انتقل النادي إلى مقره الحالي.

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