إليك.. أغرب العادات والتقليد عند الزوجات.. منها تكسير الأطباق في ألمانيا

العادات والتقليد عند الزوجات.. تتميز كل بلد بالعادات والتقاليد المتنوعة عن الآخر، حسب شكل الزوج هناك، حيث تختلف أساليب وطقوس الإحتفالات بالزواج، ويكون باختلاف الثقافات أيضا، قد يكون حفلات الزواج بألمانيا يحتفلون بها من ليلة التي تسبق يوم حفل الزفاف، ويجتمع العروسان مع عائلتيهما وأصدقائهما لتناول العشاء، وبعد الإنتهاء من العشاء يبدأ كل من المدعوين والعريس والعري والعريس في تكسير الأطباق متمنين الحظ السعيد لهم.

حول ذلك، يتناول لنا موقع الموجز، أبرز العادات والطقوس الغريبة عند حفلات الزفاف الغريبة، وهي كما يلي:

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عادة كسر الاطباق في المانيا:



عادات مثيرة للاهتمام في الزواج التقليدي في الصين. ومن الطريف أن تكون كسر الأطباق جزءًا من الطقوس، وأن يُتوقع من الزوجين تنظيف الفوضى بعد الطعام كاختبار لقدرتهم على العمل معًا في الأوقات الصعبة.

البكاء قبل حفل الزفاف

عادات الزواج بالصين

وبالنسبة لعادة البكاء قبل الزواج، فهي ممارسة مثيرة للاهتمام أيضًا. إذ يُتوقع من العروس أن تبكي لمدة ساعة يوميًا لمدة شهر قبل الزواج، ثم تنضم إليها والدتها وجدتها لاحقًا. هذه الممارسة ربما تعكس أهمية الاستعداد النفسي والعاطفي للزواج في الثقافة الصينية التقليدية.

وتُظهر هذه العادات التراث الثري والمتنوع للزواج في الصين، والذي يتضمن طقوسًا وتوقعات مختلفة عما هو شائع في ثقافات أخرى. هذه التقاليد تعكس القيم الأسرية والاجتماعية الهامة في الثقافة الصينية.



عادات الزواج بالهند:



في حفلات الزفاف الهندية من المعتاد أن يقوم العريس بخلع حذائه قبل الجلوس في حفل الزفاف، وفي هذا الوقت تقوم وصيفات العروس وأبناء عمومتها بخدع العريس وسرقة الحذاء وإخفائه، وفي هذه العادات يجب على الزوج أن يعطي النساء الحاضرين المال، قبل دخوله.

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العادات اليومية التي تؤثر على السلام النفسي