غداً.. محمد عدوية في مدينة العلمين ضيف برنامج "حد النجوم"

من قلب مهرجان العلمين الساحر، ينتظرنا لقاء فني مميز مع النجم الكبير محمد عدوية في برنامج "حد النجوم". يستضيف البرنامج عدوية في حوار شامل وكشف عن أسرار حياته الفنية والشخصية.

محمد عدوية في العلمين الجديدة

تستضيف الاعلامية سالي عبد السلام في برنامجها حد النجوم ، غداً الأحد الفنان الشاب محمد عدوية ، ويتحدث لأول مرة عن زوجته وتأثيرها الإيجابي على حياته الفنية والشخصية.

محمد عدوية

آخر حفلات محمد عدوية

أحيا محمد عدوية مؤخرا حفلاً غنائيا برفقة والده الفنان أحمد عدوية في مدينة شبين الكوم ، وهذا هو الظهور الأول لوالده بعد وفاة زوجتة.

وقدما خلال الحفل باقة من ألمع اغانيهم الجديدة والقديمه ، والتي تفاعل معها الجمهور أبرزهم أغنية والله ولعب الهوا ، زحمة يا دنيا زحمة ، سلامتها أم حسن ، وغيرها من الأغاني الأخري.

آخر أعمال محمد عدوية

طرح محمد عدوية مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل إسم يا جدع ، والتي حققت أعلي نسبة مشاهدة فور نشرها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "يا جدع" من كلمات أمير شيكو ، ألحان ديزل وعبده الصغير ، وتوزيع ديزل ، وإخراج حسام الحسيني ، وشاركه الغناء إبنه محمد والفنان محمد رمضان.

فعاليات مهرجان العلمين 2024

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

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