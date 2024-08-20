انزلاق غضروفي يبعد عماد رشاد عن الشاشة؟ الفنان يكشف الحقيقة

تحدث الفنان عماد رشاد عن تفاصيل إصابته بأنزلاق غضروفي والذي بسببها خضع إلي جلسات علاج طبيعي ، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونيه له.

الحالة الصحية للفنان عماد رشاد

وقال عماد رشاد خلال مداخله هاتفيه في أحد البرامج :الحمد لله هو مكنش انزلاق غضروفي هو كان حاجة مش فاهمها، كانت ركبتي مبقدرش أرفعها ودراعي كان تاعبني.

عماد رشاد

وأضاف عماد رشاد: بالصدفة صديق قالي في حاجة دلوقتي اسمها التردد الحراري، وروحت لدكتور مصري، ودي كانت جلسة مش عملية و5 دقائق بقيت بخير وعدت الأزمة.

وعلى جانب آخر، تحدث الفنان عماد رشاد عن مهنة الفن، مشيرًا إلى أنه مر عليه سنوات كثيرة كان يمكث في المنزل دون عمل قائلًا: حصل كتير أني قعدت في البيت ما يتعرضش عليا شغل، وكان في ظاهرة غريبة لازمتني فترة لما أقدم عمل كويس أقعد بعدها سنة، وأنا شرحتها لنفسي، وقلت يمكن لو عملت عمل كويس المنتجين بيفتكروا أني هزود أجري.

آخر أعمال عماد رشاد

شارك الفنان عماد رشاد مؤخرا في مسلسل "زينهم" والذي دارت أحداث مسلسل زينهم في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور زينهم الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه، وتابعت الأحداث في إطار تشويقي.



يشارك في مسلسل «زينهم» الفنان أحمد داوود ، سلوي محمد علي ، إنجي أبو السعود ، سلمي ابو ضيف ، كريم قاسم ، وآخرون.

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