حكاية طرف خيط الذي يعيد الفنانة ميرفت أمين للبطولة الدرامية

الفنانة ميرفت أمين .. في خطوة جديدة تعيد الفنانة القديرة ميرفت أمين للساحة الفنية، تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «طرف خيط»، يأتي هذا العمل كإطلالة جديدة لها كبطولة مطلقة بعد غياب، حيث تقدم ميرفت الحكاية الأولى من المسلسل الذي يتألف من أربع حكايات تُعرض خارج الموسم الرمضاني، ويستعرض الموجز تفاصيل الحكايات ودور ميرفت أمين.

الحكاية الأولى التي تقدمها الفنانة ميرفت أمين تحمل عنوان «جوما»، ويشاركها في البطولة عدد من النجوم منهم محمود عبدالمغني، ومنة فضالي، وريم البارودي. هذه الحكاية تأتي من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهي تعتبر عودة قوية للفنانة التي تعد من أيقونات الدراما العربية.

ميرفت أمين

الاحتفال ببدء التحضيرات والنجوم المشاركون في العمل

احتفلت الفنانة ميرفت أمين برفقة عدد من الفنانين ببدء التحضيرات للمسلسل الجديد، في أجواء مليئة بالحماس والتفاؤل. وقد ظهرت ميرفت وسط تجمع فني كبير ضم المنتجين علي إبراهيم ومحروس المصري، والنجوم رياض الخولي، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين.

ميرفت أمين

الحكايات الأربع والتنوع في الإنتاج

المسلسل الجديد الذي يضم أربع حكايات لكل منها طابعها الخاص ومخرجها ومؤلفها المختلف، يحمل معه تنوعًا كبيرًا في الإنتاج. الحكاية الثانية من المسلسل تحمل عنوان «علاقة حرجة»، وهي من تأليف عصام حلمي وإخراج أحمد صقر، وتضم في بطولتها كلاً من حورية فرغلي، وسوسن بدر، ونضال الشافعي.

إضافة إلى ذلك، تعاقدت النجمة حورية فرغلي على بطولة مسلسل آخر بعنوان «حكاوي المدينة»، فيما ستقدم النجمة داليا مصطفى مسلسلًا بعنوان «حبيبة». وقد احتفلت الشركة المنتجة بالنجوم الأربعة الذين يتصدرون هذه الأعمال: ميرفت أمين، سوسن بدر، حورية فرغلي، وداليا مصطفى.

ميرفت أمين

تفاصيل الحكايات وجدول التصوير

كل حكاية من الحكايات الأربعة مكونة من 15 حلقة، مما يضمن تقديم محتوى غني ومتنوع يجذب المشاهدين. ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في بداية شهر أكتوبر. سيتضمن جدول التصوير بدء العمل بحكاية «جوما» وحكاية «حبيبة» أولاً، ثم الانتقال إلى حكايات «حكاوي المدينة» و«علاقة حرجة».

أبطال حكاية "جوما" والنجاح المنتظر

حكاية «جوما» التي تقودها الفنانة ميرفت أمين تدور في إطار نفسي اجتماعي، وستظهر ميرفت في دور جديد ومختلف، يشاركها البطولة مجموعة من النجوم مثل محمود عبد المغني، منة فضالي، ريم البارودي، مارتينا عادل، ومحمود مهران. العمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

ميرفت أمين

حكاية "حبيبة".. رحلة صعود فتاة شعبية

في المقابل، تروي حكاية «حبيبة» قصة رحلة صعود لفتاة شعبية، وهي من تأليف مجدي صابر وإخراج عبد العزيز حشاد. يشارك في البطولة النجمة داليا مصطفى، بالإضافة إلى رياض الخولي، فادية عبد الغني، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، وهناك بعض الأدوار التي لم يتم الاستقرار على أبطالها بعد.

حكاية "حكاوي المدينة".. حكايات اجتماعية في إطار طلابي

أما حكاية «حكاوي المدينة»، فهي تدور حول مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يعيشون في المدينة الجامعية وتتناول قصصهم المختلفة. يشارك في بطولتها حورية فرغلي، نضال الشافعي، منة عرفة، هاجر الشرنوبي، غفران محمد، مارتينا عادل، يسرا مسعود وهايدي رفعت، والعمل من إخراج حسن السيد وتأليف سيد شحاتة.

حكاية "علاقة حرجة".. دراما فلاحي في رحلة تطور

الحكاية الأخيرة من المسلسل تحمل عنوان «علاقة حرجة»، وتشارك فيها النجمة سوسن بدر إلى جانب رانيا يوسف ومروة الأزلي. تدور القصة في إطار درامي فلاحي، وتشمل رحلة صعود وتطور كبير في الأحداث. هذه الحكاية تأتي من تأليف عصام حلمي وإخراج أحمد صقر.

مشاركة ميرفت أمين في موسم دراما رمضان الماضي

ميرفت امين

يُذكر أن الفنانة ميرفت أمين قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "مليحة"، حيث قدمت أداءً مميزًا إلى جانب مجموعة من النجوم مثل دياب، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، وأمير المصري. المسلسل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تواجه تحديات وصعوبات خلال رحلة عودتها إلى غزة عبر مصر.

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