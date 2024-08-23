 محافظ بني سويف : تنفيذ 780 مشروعا بقطاع التعليم يتكلفة 1.6 مليار جنيه

قال محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الدولة تسعى جادة للنهوض بقطاع التعليم من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة مكوناته، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

وأشار محافظ بني سويف إلى دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة للجهود الحكومية في هذا المجال.

وأعلن محافظ بني سويف عن تخصيص 1.6 مليار جنيه لتنفيذ 780 مشروعاً في قطاع التعليم ببني سويف.

وفقاً للتقرير الذي قدمه المهندس محمد ياسين طه، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلي محافظ بني سويف ، فقد شملت المشروعات 4 محاور رئيسية: الإنشاءات الجديدة، الصيانة والتطوير، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأعمال المؤداة للغير.

الانتهاء من 145 مدرسة جديدة

تم الانتهاء من 145 مدرسة جديدة، بتكلفة تجاوزت 855 مليون جنيه، أضافت 2155 فصلاً. كما تم تنفيذ 464 مشروع صيانة وتطوير بقيمة نحو 414.5 مليون جنيه. ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تم تنفيذ 61 مشروعاً أضافت 761 فصلاً، بتكلفة تزيد عن 286 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، شملت الهيئة 28 مشروعاً في مجالات الصحة والتعليم والتموين ووحدات الإطفاء، بتكلفة إجمالية تجاوزت 61 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن هيئة الأبنية التعليمية في مصر هي الجهة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ وصيانة المنشآت التعليمية في البلاد.

و تتولى هيئة الأبنية التعليمية بناء وتطوير المدارس بجميع مستوياتها، بما في ذلك المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية. كما تشمل مسؤولياتها أعمال الصيانة والتجديد، وتلبية احتياجات التعليم من خلال تحسين البنية التحتية التعليمية. تعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف تطوير النظام التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

بناء المدارس في مصر يتم تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، التي تقوم بتصميم وتنفيذ المنشآت التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة. تشمل عملية بناء المدارس توفير المباني الجديدة، وتجديد وتوسيع المدارس القائمة، وضمان توافر الفصول والمرافق اللازمة مثل المعامل والمكتبات. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل كثافة الفصول، وتحسين جودة التعليم، وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق، سواء الحضرية أو الريفية. يتم تمويل المشاريع من خلال ميزانية الدولة، والجهود الحكومية، وأحياناً بالتعاون مع المنظمات الدولية والمبادرات المجتمعية.

إقرأ أيضًا:

عدد أيام إجازة نهاية العام الدراسي 2024.. وموعد بدء الدراسة

ننشر موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للمدارس والجامعات .. والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد