آخر موعد لتقديم الضباط المتخصصين في الكلية الحربية 2024

يتساءل العديد من الخريجين عن آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق كضباط متخصصين في الكلية الحربية 2024، بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة في الكليات العسكرية المختلفة مثل الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وكذلك الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية من حملة المؤهلات العليا، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تقديم الضباط المتخصصين في الكلية الحربية 2024

تقديم طلبات الالتحاق كضباط متخصصين في الكلية الحربية 2024

كما أعلنت القوات المسلحة المصرية عن موعد تقديم طلبات الالتحاق كضباط متخصصين في الكلية الحربية لعام 2024 لخريجي الكليات، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل من إحدى الكليات التالية: التربية الرياضية، التجارة، الحقوق، الزراعة، الإعلام والصحافة، الاقتصاد والعلوم السياسية، الخدمة الاجتماعية، أو إحدى الكليات التي تمنح درجات في اللغات (مثل الإنجليزية، العبرية، الروسية، الفرنسية، الصينية) من كليات الآداب، التربية، الألسن، اللغات والترجمة. تشمل المؤهلات أيضًا تخصصات الإعلام، علم النفس، علم الاجتماع، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير "جيد" فأعلى، وألا يزيد عمره عند الالتحاق عن 24 سنة في 1 نوفمبر 2024. كما يجب أن يكون المتقدم قد حصل على مؤهله في عام 2023 أو 2024 فقط.

تقديم الضباط المتخصصين في الكلية الحربية 2024

مواعيد تقديم ضباط المتخصصين 2024 وسحب الملفات

بداية التقديم: بدأ تقديم طلبات الالتحاق يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024.

آخر موعد للتقديم: حُدد آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

سحب الملفات: يتم تحديد موعد للحضور وسحب الملف إلكترونيًا بعد التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص. يبدأ سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت 27 يوليو 2024 وحتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، وذلك مع مراعاة توقيت السحب للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لعامي 2023 و2024.



المؤهلات المطلوبة للتقديم كضباط متخصصين في الكلية الحربية 2024

كلية التربية الرياضية

كلية التجارة

كلية الحقوق

كلية الزراعة

كلية الإعلام

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كلية الخدمة الاجتماعية

كليات الآداب والتربية والألسن واللغات والترجمة بأقسام (الإنجليزية، العبرية، الفرنسية، الصينية)

تخصصات الإعلام، علم النفس، علم الاجتماع من كليات الآداب

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

هذه الشروط والتواريخ تتيح للمتقدمين فرصة التخطيط الجيد لتقديم طلباتهم وضمان استيفاء جميع المتطلبات المطلوبة للالتحاق بالكليات العسكرية.

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