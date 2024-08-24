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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان أبو طالب بعد تعرضها لحادث سير

إيمان أبو طالب
إيمان أبو طالب

نجت الإعلامية الشهيرة إيمان أبو طالب من الموت، وذلك، بعد تعرضها لحادث سير مروع، إذ تدخلت العناية الإلهية وأنقذتها، والموجز يستعرض تفاصيل حالتها الصحية. 

 وبدأت القصة حيث تعرضت الإعلامية إيمان أبو طالب، مقدمة برنامج "بالخط العريض"، الذي يُعرض كل يوم جمعة على قناة الحياة، لحادث سير على طريق وادي النطرون قبل يومين فقط، وتمكث أبوطالب حاليًا في المستشفى، إذ تخضع لعمل أشعة وفحوصات للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي بالمخ أو كسر في الجمجمة، إذ لا تزال تحت الملاحظة الطبي،  أن حالتها الصحية لا تزال غير مستقرة، مما يزيد من قلق محبيها وزملائها في الوسط الإعلامي.

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إيمان أبو طالب تتعرض لحادث مروع على طريق وادي النطرون | قناة صدى البلد

 

تفاصيل عن الإعلامية إيمان ابو طالب 

ومن المعروف أن إيمان أبو طالب تقدم برنامج "بالخط العريض"، الذي يُعرض كل يوم جمعة على قناة الحياة، والذي يحظى بمتابعة واسعة، حيث تتميز بتقديمها لمواضيع تهم المشاهد العربي وتطرح قضايا المجتمع بجرأة وشفافية.

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تامر شلتوت يطلب الدعاء لإيمان ابو طالب

وعلي جانب آخر طالب الفنان والإعلامي تامر شلتوت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من جمهوره الدعاء لـ إيمان أبوطالب، قائلًا: «ادعو لها بالشفاء، تعرضت الزميلة الإعلامية إيمان أبوطالب لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون، وهناك شكوك حول إصابات بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ».

مشاركة ايمان أبو طالب في الأب الروحي 

ويذكر أن شاركت الإعلامية والفنانة إيمان أبو طالب في  مسلسل "الأب الروحى 2"، وذلك بعد تعاقدها رسمياً مع المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز على المشاركة فى بطولة العمل.
مسلسل "الأب الروحى 2" بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ومحمود الجندى ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم وإيهاب فهمى ومحمد عز وكارولين عزمى وسارة الشامى ومنى فاروق ومحمود حجازى وآخرون، وتأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج تامر حمزة.

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