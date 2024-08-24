القصة الكاملة لغرق يخت صقلية ومقتل "بيل جيتس بريطانيا" وفقدان كبار المشاهير

في صباح يوم الإثنين الماضي، استيقظ العالم على مفاجأة غرق يخت صقلية ومعه عدد من مشاهير العالم ورجال الأعمال، حيث ضربت عاصفة عنيفة يختًا فاخرًا يحمل اسم بايزيان يوم الإثنين الماضي، يحمل اسم صقلية.

اسماء كان يحملهم يخت صقليه

ويعرض لكم الموجز كالتالي القصة الكاملة لغرق يخت صقلية:

كان يخت صقلية يحمل أسماء شهيرة بارزة من بينهم، قطب التكنولوجيا البريطاني، مايك لينش، الملقب بيل جيتس وابنته هانا، البالغة من العمر 18 عامًا، ورئيس بنك مورجان ستانلي الدولي، جوناثان بلومر، ومحامي كليفورد تشانس، كريس مورفيلو، و2 آخرين، كما تم العثور على جثة واحدة اعتقدت السلطات الإيطالية أنها لرئيس الطهاة في السفينة.

انتشال ضحايا يخت صقلية

ما هي مواصفات سفينة بايزيان

السفينة بايزيان كانت تحمل العلم البريطاني، ويبلغ طولها 56 مترًا، كانت تحمل 22 شخصًا، 12 راكبًا، و10 من أفراد الطاقم، عندما ضربتها عاصفة شديدة، أثارت ما يشبه إعصارًا أعمدة دوارة من الهواء والضباب في وقت مبكر من مساء الإثنين.

وأعلنت السلطات الإيطالية، غرق اليخت «بايزيان» إثر انقلابه قرب سواحل صقلية، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث قالت السلطات الإيطالية إنه تم العثور على جثة واحدة، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين، بينما أنقذ 15 شخصًا.



وأوضحت الحماية المدنية والسلطات الإيطالية أن ، مايك لينش قطب التكنولوجيا البريطاني، و5 أشخاص آخرين فقدوا بعد غرق يختهم الفاخر خلال عاصفة غير عادية قبالة صقلية في وقت مبكر فيما نجت زوجة قطب التكنولوجيا البريطاني، و14 شخصًا آخرين، ونوهت خفر السواحل الإيطالي بأنه كان على متن السفينة طاقم من 10 أفراد و12 راكبًا.

انتشال ضحايا يخت صقلية

ومن جانبه قال كارستن بورنر، قائد سفينة «السير روبرت بادن باول»، إنه لاحظ وجود «البايزيان» بالقرب أثناء العاصفة، ولكن بعد أن هدأت العاصفة رأى إشارة حمراء، وأدرك أن السفينة اختفت ببساطة، لافتًا إلى أنه وأحد أفراد الطاقم صعدا إلى قاربهما ووجدا قارب نجاة على متنه 15 شخصًا، بعضهم مصابون، ثم نقلوهم على متن القارب وأبلغوا خفر السواحل.



وتعمل إدارة التحقيق في الحوادث البحرية بالمملكة المتحدة على إرسال فريق من 4 مفتشين إلى إيطاليا لإجراء تقييم أولي، فيما أشارت وزارة الخارجية البريطانية، إلى أنها «تقدم الدعم القنصلي لعدد من المواطنين البريطانيين وعائلاتهم، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.



وشاركت في عمليات الإنقاذ طائرات هليكوبتر وقوارب إنقاذ من خفر السواحل ورجال الإطفاء والإنقاذ وخدمة الحماية المدنية.

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