القصة الكاملة لـ انفجار معبد يهودي في فرنسا.. رفع حالة الطوارئ القصوى

انفجار معبد يهودي.. تصدرت فرنسا محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد انفجار معبد يهودي في منطقة هيرو جنوبي فرنسا.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الحادث الإرهابي لـ انفجار معبد يهودي في فرنسا وأبرز ردود الفعل الفرنسية عليه.

انفجار معبد يهودي

تفاصيل حادث انفجار معبد يهودي في فرنسا

تسبب حادث انفجار معبد يهودي في فرنسا في رفع حالة الطواري القصوي من قبل الشرطة الفرنسية، التي وصفت الحادث بأنه "محاولة إجرامية واضحة".

وأسفر حادث انفجار معبد يهودي في فرنسا عن تعرض عدد من السيارات للاحتراق أمام كنيس بيت يعقوب جراء الحادث، وكانت إحداهما تحتوي على إسطوانة غاز، مما أسفر عن انفجار تسبب في إصابة شرطي.

إصابة شرطيًا في حادث انفجار معبد يهودي في فرنسا

ومن جانبه، قال عمدة البلدة، ستيفان روسينيول إن شرطيًا بلديًا أصيب بجروح جراء الانفجار، مضيفًا أن كاميرات المراقبة في البلدة التقطت مقاطع لشخص يقوم بإشعال النار في سيارات أمام كنيس بيت يعقوب.

وفي نفس الصدد، أوضحت صحيفة lefigaro، أنه سُمع دوي انفجار صباح اليوم السبت، قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل، أمام كنيس بيت يعقوب في منطقة لا جراند موت في هيرو.

وأشارت إلى أن هناك محاولة إطلاق نار، من الواضح أنها إجرامية، ضربت كنيس جراند موت هذا الصباح.

انفجار معبد يهودي

ردود الفعل الفرنسية علي انفجار معبد يهودي

وزير الداخلية الفرنسي

وأدان العديد من المسئولين ورؤساء الأحزاب في فرنسا حادث انفجار معبد يهودي، وكتب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "سُمع دوي انفجار صباح اليوم السبت، قبل الساعة التاسعة صباحا بقليل (السابعة بتوقيت جرينتش)، أمام كنيس بيت يعقوب في لا جراند موت بمنطقة هيرو" جنوبي البلاد، واصفًا الحادث بأنه "محاولة إجرامية بشكل واضح".

زعيم حزب فرنسا الأبية

وأدان زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون، حادث الانفجار، ووصفه بـ"الجريمة التي لا تُحتمل".

وقال زعيم حزب فرنسا الأبية على وسائل التواصلالاجتماعي: "حريق متعمد في الكنيس اليهودي في لا جراند موت. جريمة لا تطاق. قلوبنا مع المصلين والمؤمنين الذين تعرضوا للهجوم. العلمانية وحرية الضمير هما نسل حرية العبادة. نحن لا ننسى ذلك أبدًا".

رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا

وفي نفس الصدد، ندد رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا كريف يوناتان أرفي بمحاولة قتل اليهود، في أعقاب الانفجار، معربًا عن أسفه لأن استخدام عبوة غاز في سيارة في وقت يتوقع فيه وصول المصلين إلى كنيس يهودي ليس مجرد إحراق متعمد، وليس مجرد مهاجمة مبنى أو مكان للعبادة، بل هو رغبة في القتل".

وأشار إلى أن انفجار معبد يهودي يتماشى مع الهجمات المعادية للسامية التي شهدتها فرنسا في الماضي.

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