خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين

شهدت بوابة مصر الرقمية مؤخرًا انتشارًا كبيرًا كأحد أهم المنصات الحكومية الرسمية، التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين, وتوفر هذه البوابة خدمات متعددة تشمل الشهر العقاري، التوثيق، والتموين، مما مكّن المواطنين من إتمام معاملاتهم بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام الهيئات الحكومية.

طريقة التسجيل في مصر الرقمية



وضعت بوابة مصر الرقمية إجراءات بسيطة لتسهيل التسجيل، مما سمح للمواطنين بالاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل سريع ومباشر, وتوضح جريدة “الموجز” خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية, وتضمنت ما يلي:

تبدأ العملية بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص هنا. بعد ذلك، تظهر الصفحة الرئيسية للبوابة. اضغط على أيقونة "إنشاء حساب جديد". تتطلب عملية التسجيل إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المحمول. استلام رسالة تفعيل الحساب عبر كود يرسل إلى رقم الهاتف المدخل. إدخال كود التفعيل الذي يتضمن 6 أرقام. إنشاء كلمة المرور الخاصة. إدخال البريد الإلكتروني.

بوابة مصر الرقمية

خدمات السجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية

قدمت وزارة التموين 10 خدمات متنوعة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية، مما ساعد في تسهيل الإجراءات التجارية بشكل كبير, وتضمنت هذه الخدمات:

طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية.

الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.

حجز موعد في المكتب.

استعلام عن بيانات مكتب.

مستخرج من السجل التجاري.

استعلام عن السجل التجاري.

طلب تجديد سجل تجاري.

طلب شهادة بيانات للسجل.

خدمة تحديث بيانات.

إضافة منشأة.

خدمات تموينية عبر مصر الرقمية



أضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية 8 خدمات لأصحاب بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تسهّل عليهم الحصول على الخدمات التموينية بشكل أسرع, وشملت هذه الخدمات:

التسجيل في بوابة مصر الرقمية

تفعيل بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

ضم أفراد الأسرة.

نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

إيقاف بطاقة تموينية.

إيقاف نفسي من بطاقة التموين

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