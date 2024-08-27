السيدة الحديدية.. نهى خليل ذراع «المشاط» الجديد في الصندوق السيادي .. من هي؟

ٌتلقب بالسيدة الحديدية وأحد أبرز الشخصيات النسائية في مجال الاستثمار بمصر، نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وذلك بعد استقالة المدير التنفيذي السابق، أيمن سليمان، في 4 يونيو 2024، باتت أمام تحديات كبيرة لإدارة أصول الدولة المصرية بالصندوق، البالغ قيمتها 12 مليار دولار، فمن هي ذراع «المشاط» لإدارة أحد أصعب وأكبر الملفات في وزارة التخطيط. ونكشف التفاصيل في الموجز.

جاء تكليف نهى خليل، بمنصب القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي من مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحلة مهنية حافلة

انضمت نهى خليل إلى صندوق مصر السيادي منذ حوالي خمس سنوات، وتولت قبل عام ونصف منصب رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال. وقبل هذا، كانت تشغل دور المسؤول الرئيسي لعلاقات المستثمرين في الصندوق، وهو منصب يتطلب خبرة كبيرة في التعامل مع المستثمرين وتعزيز علاقات الصندوق مع مختلف الأطراف.

نهى خليل ليست جديدة على عالم الاستثمار، فقد شغلت قبل انضمامها للصندوق السيادي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "اكسيليرو كابيتال" من عام 2012 حتى 2020، حيث اكتسبت خبرة واسعة في إدارة الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز العوائد المالية.

السيدة الحديدية

تُوصف نهى خليل بـ"السيدة الحديدية" بفضل شخصيتها القوية وقدرتها على العمل تحت ضغوط كبيرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق. وقدرتها على الإلمام بكل التفاصيل المتعلقة بعمل الصندوق تجعلها من القيادات النسائية البارزة في مصر.

توجيهات مجلس الإدارة

خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، تم توجيه الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودها التي ساهمت في إدارة الصندوق. وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما صدق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق.

كما وجه المجلس بضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وهي إحدى المهام الرئيسية التي ستتولى نهى خليل تنفيذها خلال فترة عملها كقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.

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