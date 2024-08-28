تطورات الحالة الصحية لـ مي كساب بعد إعلان إجرائها عملية جراحية

نشرت الفنانة مي كساب صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهي تتواجد في المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة، الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم واهتمامهم بصحتها، ويستعرض الموجز تفاصيل الحالة الصحية لـ مي كساب والتي علقت على الصورة بقولها: "عملية بسيطة كدة الحمد لله"، مما طمأن جمهورها على حالتها الصحية.

مي كساب

حلقة خاصة مع مي كساب.. حديث عن الفن والحياة الشخصية

مي كساب

في سياق آخر، خصصت قناة "سي بي سي" حلقة خاصة من برنامجها من العلمين، حيث استضافت الفنانة مي كساب للحديث عن حياتها الشخصية ورحلتها الفنية. كشفت مي خلال الحلقة عن جوانب من حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن لديها ثلاثة أولاد، وهم: فريدة (8 سنوات)، وداليدا (6 سنوات ونصف)، ونوح (5 سنوات). أوضحت أن الحياة في المنزل تشبه فرقة موسيقية بسبب حب أبنائها للفن والموسيقى.

كما تحدثت مي عن علاقتها بالموسيقى، وكشفت عن مطربيها المفضلين وهم: محمد محي، هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، ومحمد فؤاد. ووصفت حميد الشاعري بأنه "مطرب عظيم" وأشارت إلى أنه يتميز برؤية مختلفة ومميزة في تفكيره.

مى كساب

معاناة مي كساب مع الوزن الزائد.. رحلة التغيير

خلال اللقاء، تحدثت مي كساب أيضًا عن معاناتها مع الوزن الزائد، وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها في محاولاتها لإنقاص وزنها. أوضحت أنها كانت تتبع حمية قاسية لفترة طويلة، لكنها وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها الحمية تؤثر عليها. وأضافت أنها كانت متصالحة مع وزنها الزائد ولم تكن ترى مشكلة في ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة، مؤكدة أنها كانت تستمتع بتناول أطباق "النوتيلا" وتجاهلت أي تعليقات سلبية تتعلق بمظهرها.

مى كساب

مي كساب في رمضان 2024.. دور مميز في "العتاولة"

يذكر أن مي كساب شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وسامي مغاوري، وهدى الأتربي، وحنان يوسف. العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مي كساب

تدور أحداث "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يجسد أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يعيش حياة مليئة بالصعود والهبوط. يحاول نصار الحفاظ على الإيجابية في حياته رغم الصعوبات التي تواجهه، مما يجعله نموذجًا للمشاهدين في كيفية التعامل مع تحديات الحياة. من جانبها، قدمت مي كساب دورًا مؤثرًا في العمل، وأثبتت مرة أخرى قدرتها على تقديم أدوار متنوعة ومعقدة.

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