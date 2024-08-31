وأنت في مكانك!... خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني 2024

استخراج تصريح سفر إلكتروني، واحدة من أهم الخدمات الحديثة التي تتيحها الحكومة المصرية للمواطنين، والتي تأتي في إطار تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية مع توفير الوقت والجهد.

وتسعى الحكومة عبر إتاحتها للخدمات الإلكترونية تسهيل إجراءات السفر على المواطنين، ولهذا تستعرض الموجز جميع المعلومات عن استخراج تصريح سفر إلكتروني 2024، وذلك في السطور القادمة.

استخراج تصريح سفر إلكتروني

يمكن استخراج تصريح بالإذن للسفر مع مراعاة مجموعة من الضوابط جاءت عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة كالتالي:

تسجيل طلب إستخراج تصريح بالإذن للسفر.

يتم ملئ البيانات الأساسية (الإسم باللغة العربية - موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة - ....) ويراعى الدقة فى البيانات المسجلة.

يتم تحديد مكان إستلام تصريح الإذن بالسفر.

يتم الضغط على تسجيل البيانات والإحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجة البيانات .

يتم دراسةالطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.

يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن تصريح بالإذن للسفر بإستخدام البيانات الأساسية (موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة).

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يتم الرد بموقف الدراسة بأحد النتائج الأتية:

لا مانع من إستخراج تصريح بالإذن للسفر بعد سداد الرسوم المقررة.

لا مانع من إستخراج تصريح بالإذن للسفر بعد تقديم المستندات المطلوبة.

برجاء التقدم لادارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك وإستخراج تصريح بالإذن للسفر.

برجاء التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك وإستخراج تصريح بالإذن للسفر.

إستخراج تصريح بالإذن للسفر للطلبة الدارسين بداخل جمهورية مصر العريبة والمؤجل تجنيدهم فى غير توقيتات الأجازة وذلك (لظروف إستثنائية) من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة .

خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني

ووفقًا لذلك فإن استخراج تصريح سفر إلكتروني يتم من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط إدارة التجنيد والتعبئة العامة من هنــــا.

اختيار خدمة استخراج تصريح سفر إلكتروني.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

دفع الرسوم المقررة عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

تدوين تاريخ السفر واتجاه السفر والغرض من السفر.

تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر

الضغط على تسجيل البيانات.

طباعة تصريح السفر، أو الاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

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