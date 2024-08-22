كيفية الاستعلام عن تصريح السفر عبر الإنترنت وتسهيل الإجراءات الحكومية

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، تعمل الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات عبر تكنولوجيا المعلومات الحديثة، يهدف هذا التحول إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات، بما يتماشى مع المؤشرات التنافسية العالمية.

تيسير الإجراءات وتقليل النفقات

بفضل استخدام التكنولوجيا، أصبح من الممكن تقليل النفقات وتبسيط الإجراءات بشكل كبير. هذا التطوير هو جزء أساسي من رؤية الدولة لتحسين القطاع العام وتقديم خدمات ميسرة وسريعة للمواطنين.

يرصد “ الموجز ” تصاريح السفر في السياق التالي

خطوات تحسين إجراءات إدارة التجنيد

من أبرز المبادرات الحكومية في هذا المجال، تحسين إجراءات إدارة التجنيد والتعبئة، فقد أصبح بإمكان الشباب الآن استخراج تصاريح السفر بسهولة عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال بالرقم الصوتي للاستعلام (0225874900).

يمكن أيضًا الحصول على التصريح من خلال الموقع الرسمي لإدارة التجنيد، مما يسهم في توفير الوقت والجهد.

الأهلية للحصول على تصاريح السفر

تتيح إدارة التجنيد والتعبئة للشباب المؤهلين الحصول على إذن بالسفر للخارج. الفئات المستحقة تشمل:

• المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج.

• المستثنون مؤقتًا من أداء الخدمة العسكرية.

• الحاصلون على إعفاء مؤقت أو الموضوعون تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

• الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم في الاحتياط.

• الطلاب المؤجل تجنيدهم خلال إجازة نصف العام أو نهاية العام.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح السفر

للحصول على تصريح السفر، يتعين تقديم المستندات التالية:

• إذن السفر لأفراد الاحتياط.

• النموذج (101) تعبئة مدموغ والمتاح في مكاتب البريد.

• أصل البطاقة الشخصية أو العائلية مع صورة منها.

تسهيلات إضافية عبر الإنترنت

لتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، يمكن للشباب الحصول على إذن السفر من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد (https://tagned.mod.gov.eg).

يتطلب الأمر إدخال الرقم القومي، ليظهر موقفه التجنيدي الكامل. في حال كان الشخص مؤهلاً للسفر، سيتلقى رسالة إلكترونية تؤكد ذلك، والتي يمكن تقديمها لضابط الجوازات لتسهيل عملية الختم دون تعقيدات.



تسهم هذه الإجراءات في تسهيل عملية السفر وتوفير الوقت، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.



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