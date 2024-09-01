تركيب فاميه السيارات دون مخالفة مرورية.. تعرف على السعر والفوائد

تركيب فاميه السيارات.. يُعتبر تظليل زجاج السيارات، المعروف باسم "الفاميه"، من الأمور الأساسية التي يلجأ إليها الكثيرون، خاصة في المناطق التي تشهد طقسًا حارًا ومشمسًا طوال العام, ولا يقتصر دور الفاميه على حماية السيارة وركابها من أشعة الشمس الحارقة، بل يتجاوز ذلك ليصبح عاملًا أساسيًا في تعزيز سلامة وراحة القيادة.

أهمية الفاميه

شهد تظليل زجاج السيارات “الفامية” انتشارًا واسعًا لما يقدمه من حماية متعددة الجوانب, والتي تسهم في حجب ما يصل إلى 99% من أشعة الشمس الضارة، ما يساهم في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة داخل السيارة, وتساعد أيضًا في حماية الركاب من الشظايا الزجاجية في حال وقوع الحوادث، مما يقلل من خطر الإصابة, والمساهمة في تقليل استهلاك الوقود عبر تقليل الاعتماد على مكيف الهواء.

تركيب الفاميه دون مخالفة

يتوجّب على أصحاب السيارات اختيار الفاميه ذو اللون الفاتح، مثل اللون العسلي، لتجنب مخالفة قوانين المرور وغرامة صاحب السيارة.

ويجب على مالك السيارة إذا أرد تركيب الفاميه الحصول على خطاب معتمد من الشركة المنتجة للسيارة، يُثبت توافق الفاميه مع المواصفات القياسية، ليتم اعتماده في رخصة السيارة.

سعر تركيب الفاميه

تراوح سعر تركيب الفاميه السيارات من 150 جنيهًا إلى 400 جنيه، ويختلف هذا السعر بناءً على نوع وجودة الفاميه المستخدم.

فاميه السيارات

مميزات الفاميه

يستعرض “الموجز” خلال السطور التالية مميزات الفاميه، وتمثلت في التالي:

1. حماية من الشمس والحرارة

يوفّر الفاميه حماية فعالة لمقصورة السيارة من أشعة الشمس المباشرة، مما ساعد في الحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل السيارة وتقليل التوهج.

2. حماية من الأشعة الضارة

يتميّز الفاميه بطبقة مانعة للأشعة فوق البنفسجية، مما يسهم في تقليل التأثيرات الضارة لتلك الأشعة، وحماية مقاعد وأثاث السيارة من التلف.

فاميه السيارات

3. تحسين الرؤية وتقليل التوهج

ساهم الفاميه في تحسين الرؤية أثناء القيادة، من خلال تقليل توهج الضوء الناتج عن أشعة الشمس، مما يزاد من سلامة السائق والركاب.

4. زيادة الخصوصية

يساعد الفاميه على زيادة مستوى الخصوصية داخل السيارة، من خلال منع الأشخاص من رؤية ما بداخلها بوضوح.

5. سهولة الاستخدام

توفرت أنواع متعددة من الفاميه بتصاميم مختلفة، مما يسمح للسائقين باستخدامه بسهولة، سواء من خلال فتح وغلق الزجاج أو ضبطه للحصول على الزاوية المثالية لحماية العينين.

6. التحكم في المناخ الداخلي

ساهم الفاميه في تقليل الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء بشكل مستمر، مما ساهم في تقليل استهلاك الوقود, وعند تشغيل المكيف، قدم الفاميه كفاءة عالية في تبريد مقصورة السيارة.

7. تحسين المظهر الجمالي

جاء الفاميه بتصاميم متعددة أضافت لمسة جمالية للسيارة، مما ساعد في تحسين مظهرها العام والحفاظ على مقصورتها.

غرامة تركيب الفاميه

فرضت قوانين المرور غرامات تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه على تركيب الفاميه بشكل غير قانوني.

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