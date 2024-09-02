بعد إثارته للجدل ببيع أعماله في الأسواق.. معلومات عن الفنان فريد النقراشي

أثار الفنان فريد النقراشي، جدلاً كبيرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما شارك جمهوره بصورة له من أحد أعمله الفنية، مبديًا استيائه من عرض أعماله الفنية في أحد الأسواق، وعلق عليها قائلاً :"النهاردة واحد بعتلي على الخاص الصورة دي، وقالي اتفاجأت بصورتك دي على الرصيف بتتباع في احد الأسواق، على فكرة دي صورتي من فيلم المشتبه، آدي يا سيدي تاريخ الواحد بيتباع رووووبابيكيا".

وحرص عدد كبير من الجمهور، على التفاعل مع منشوره،وجاءت التعليقات كالآتي:"على فكرة السوق دا بيبيع الحاجات القيمة بأسعار عالية دا تراث"، وكتب متابع آخر:"دا شرف أنها تتداول في الأسواق"، فيما كتب آخر :" يا أستاذنا اللي بيتباع دا ما اسموش روبابيكيا اسمه التاريخ".

وفي السطور، يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة فريد النقراشي، وآخر أعماله الفنية.

فريد النقراشي

معلومات عن فريد النقراشي

فريد النقراشي من مواليد يوم 11 يونيو عام 1974، وهو ممثل ومدرب تمثيل و شاعر، وأيضًا محاضر وخادم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله العديد من المؤلفات التي تتحدث عن علوم التمثيل، وهو من مواليد محافظة سوهاج، ومتزوج من ندي شكري

لديه أبناء هما يوسف وطوني فريد النقراشي، انتقل للقاهرة وأقيم في إحدى الأحياء بشبرا، وقد أحب الفن، لذا درس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد استكمل دراساته حتى حصل على درجة الماجستير والدكتوراة، و بعد تخرجه عمل كأستاذًا في علوم المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان.

فريد النقراشي

أعمال فريد النقراشي

قدم فريد النقراشي، مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، ومن أعماله الدرامية الشهيرة مسلسل: العار، ساحرة الجنوب، ولاد ناس، نصيبي وقسمتك، الكبير أوي 4، راجل وست ستات 7، كما كما قدم بعض الأفلام الدينية المسيحية، منها فيلم "نسر البرية وضيف من السما"، ومن أعماله السينمائية الشهيرة:"ضغط عالي، عمود فقري، مستر أند مسيز عويس، قبل الربيع، عائلة ميكي، المشتبه، قص ولصق، ديل السمكة".

ومن المؤلفات التي قدمها فريد النقراشي،: كتاب"الجسد المقدس"، وكتاب "أعماق روحية لنسر البرية"، وكان أخر أعماله الدرامية مسلسل" شغل عالي" مع فيفي عبده وشيرين رضا، الذي عرض عام 2022، كما قدم في هذا العام أيضًا مسلسل" وجوه" مع الفنانة حنان مطاوع.

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