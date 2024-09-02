ما هو الطفح الحراري وما هي أسبابه؟



الطفح الحراري هو حالة جلدية تحدث عندما تسد الغدد العرقية، مما يؤدي إلى ظهور بثور حمراء أو حكة. قد تملأ مناطق متسعة من الجلد، كما يصاحبها إلتهاب شديد يدفع المصاب إلى الحكة بها، وهو ما قد ينتج عنه جروح كبيرة.



أسباب الطفح الحراري

إليك الأسباب الرئيسية لتلك الحالة يستعرضها الموجز خلال التقرير التالي:

1. ارتفاع درجات الحرارة: التعرض لدرجات حرارة عالية ومرتفعة الرطوبة يمكن أن يتسبب في زيادة العرق، مما يؤدي إلى انسداد الغدد العرقية.

الطفح الحراري

2. ملابس غير ملائمة: ارتداء الملابس الثقيلة أو غير القابلة للتنفس، مثل الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، يمكن أن يحبس العرق ويؤدي إلى انسداد الغدد العرقية.

3. ممارسة الرياضة المكثفة: النشاط البدني الشديد يمكن أن يسبب إفراز عرق زائد، والذي قد يسد الغدد العرقية.

4. تغيرات الطقس المفاجئة: الانتقال من بيئة باردة إلى بيئة حارة ورطبة يمكن أن يسبب الطفح الحراري، بسبب تغير مفاجئ في درجة الحرارة والرطوبة.

5. الجلوس لفترات طويلة في ظروف حارة: البقاء جالساً لفترات طويلة في بيئة حارة أو غير مهوّاة يمكن أن يتسبب في زيادة العرق وانسداد الغدد العرقية.

6. الأطفال الرضع: لديهم غدد عرقية غير ناضجة بالكامل، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالطفح الحراري، خاصةً في الطقس الحار.

7. مشاكل صحية معينة: بعض الحالات الصحية مثل السمنة أو الأمراض الجلدية يمكن أن تزيد من خطر الطفح الحراري.

هذه الأسباب تؤدي إلى انسداد الغدد العرقية، مما يتسبب في تجمع العرق تحت الجلد وظهور الطفح الحراري.

طرق الوقاية من الطفح الحراري

للوقاية منه، يمكنك اتباع هذه النصائح:

1. ارتدِ ملابس خفيفة وقابلة للتنفس: اختر الأقمشة القطنية وتجنب الملابس الضيقة.

2. تجنب الحرارة الزائدة: حاول البقاء في أماكن باردة وجافة قدر الإمكان.

3. استحم بانتظام: حافظ على نظافة جسمك لتقليل انسداد الغدد العرقية.

4. استخدم بودرة أو كريمات خاصة: يمكن أن تساعد في تقليل الاحتكاك والعرق.

5. شرب السوائل: البقاء مروّياً يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.

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