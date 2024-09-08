إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني يتصدران محركات البحث لهذا السبب.. اعرف التفاصيل

إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني.. شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر اسم الفنانة إسراء عبد الفتاح محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد انتشار صور لها ولزوجها الفنان حمدي الميرغني وهما يحتفلان بعيد ميلادها في أجواء رومانسية.

احتفال رومانسي بتورتة غير تقليدية



شاركت إسراء عبد الفتاح جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال بعيد ميلادها. وظهرت في الصور اسراء عبد الفتاح برفقة زوجها حمدي الميرغني، حيث احتفلا بعيد ميلادها بطريقة غير تقليدية جذبت انتباه المتابعين. ومن أبرز ما لفت الأنظار كان تصميم تورتة عيد الميلاد التي زُيِّنت بحزام من الطلقات ورشاش آلي، وهو ما أثار موجة من التعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حمدي الميرغني وزوجته

رسالة حمدي الميرغني لزوجته



لم يتأخر حمدي الميرغني عن توجيه التهنئة لزوجته إسراء عبد الفتاح بهذه المناسبة، حيث نشر عبر حساباته على مواقع التواصل رسالة بسيطة ومعبّرة قال فيها: «كل سنة وانتى طيبة ياحبيبتى»، ما عزز من الصورة الرومانسية التي رسمها الثنائي حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، في هذه المناسبة.

أعمال حمدي الميرغني الفنية الأخيرة

اسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني



وعلى الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني مشاركته في فيلم «عصابة الماكس»، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2024. الفيلم من بطولة النجم أحمد فهمي وروبي، وقد حقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر وجذب اهتمام الجمهور.

الفيلم شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، منهم: لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط. كما تميز الفيلم بظهور ضيوف شرف مميزين مثل أحمد السقا، صلاح عبد الله، هشام ماجد، محمد ثروت، بالإضافة إلى حمو بيكا. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

حمدي واسراء

نجاح فيلم "عصابة الماكس"



فيلم «عصابة الماكس» أثبت أنه أحد الأعمال التي لاقت استحسانًا كبيرًا لدى الجمهور، حيث جمع بين الكوميديا والأكشن في قالب مميز، وحقق إيرادات مرتفعة خلال موسم عرضه. مشاركة حمدي الميرغني في هذا الفيلم كانت إضافة قوية لرصيده الفني، حيث قدم أداءً نال إعجاب النقاد والمشاهدين.

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