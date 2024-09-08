صلاتك نجاتك .. ننشر مواقيت الصلاة غدا الإثنين 9 سبتمبر 2024

مواقيت الصلاة غدًا الإثنين .. يشهد محرك البحث "جوجل" نشاطًا كبيرًا على مدار اليوم، حيث يبحث المسلمون في محافظات مصر عن مواقيت الصلاة من الأمور الأساسية للمسلمين، حيث تمثل الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" خدمة يومية للقراء بنشر مواقيت الصلاة غدًا الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024 ، استنادًا إلى موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك استمرارًا لخدماته المتنوعة.

- القاهرة : الفجر 5:07 ص، الشروق 6:36 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:24 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:27 م.

- الإسكندرية : الفجر 5:11 ص، الشروق 6:41 ص، الظهر 12:57 م، العصر 4:30 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:34 م.

- طنطا : الفجر 5:07 ص، الشروق 6:37 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:26 م، المغرب 7:10 م، العشاء 8:29 م.

- المنصورة : الفجر 5:05 ص، الشروق 6:35 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:24 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:28 م.

- الزقازيق : الفجر 5:06 ص، الشروق 6:35 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:23 م، المغرب 7:07 م، العشاء 8:27 م.

- أسيوط : الفجر 5:12 ص، الشروق 6:38 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:23 م، المغرب 7:07 م، العشاء 8:23 م.

- سوهاج : الفجر 5:11 ص، الشروق 6:36 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:20 م، المغرب 7:05 م، العشاء 8:20 م.

- بني سويف : الفجر 5:10 ص، الشروق 6:37 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:24 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:26 م.

- المنيا : الفجر 5:12 ص، الشروق 6:39 ص، الظهر 12:54 م، العصر 4:25 م، المغرب 7:09 م، العشاء 8:26 م.

- قنا : الفجر 5:07 ص، الشروق 6:32 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:16 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:16 م.

- أسوان : الفجر 5:09 ص، الشروق 6:33 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:13 م.

- مطروح : الفجر 5:21 ص، الشروق 6:51 ص، الظهر 1:08 م، العصر 4:41 م، المغرب 7:25 م، العشاء 8:45 م.

- الغردقة : الفجر 5:01 ص، الشروق 6:27 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:12 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:13 م.

- الخارجة : الفجر 5:18 ص، الشروق 6:42 ص، الظهر 12:56 م، العصر 4:25 م، المغرب 7:10 م، العشاء 8:25 م.

- الإسماعيلية : الفجر 5:03 ص، الشروق 6:32 ص، الظهر 12:48 م، العصر 4:20 م، المغرب 7:04 م، العشاء 8:24 م.

- دمياط : الفجر 5:03 ص، الشروق 6:33 ص، الظهر 12:50 م، العصر 4:23 م، المغرب 7:07 م، العشاء 8:27 م.

- السلوم : الفجر 5:30 ص، الشروق 7:00 ص، الظهر 1:17 م، العصر 4:49 م، المغرب 7:33 م، العشاء 8:53 م.

- نويبع: الفجر 4:55 ص، الشروق 6:23 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:10 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:12 م.

- حلايب : الفجر 4:56 ص، الشروق 6:18 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:43 م، العشاء 7:56 م.

- شرم الشيخ : الفجر 4:59 ص، الشروق 6:25 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:11 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:12 م.

- الفيوم : الفجر 5:10 ص، الشروق 6:38 ص، الظهر 12:54 م، العصر 4:25 م، المغرب 7:09 م، العشاء 8:27 م.



تابعوا أوقات الصلاة في مدينتكم وتأكدوا من ضبط ساعاتكم على هذه المواقيت.

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.



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