أنوشكا تكشف سر ابتعادها عن الغناء وأسرار تعاونها مع عادل إمام

صرحت الفنانة أنوشكا بأنها اضطرت للابتعاد عن الغناء لبعض الوقت بسبب انشغالها بالتمثيل، حيث أوضحت أن برنامج "صالون أنوشكا" كان تجربة غنائية مميزة، إلا أن التمثيل أخذ الكثير من وقتها، مما جعلها تبتعد عن الغناء بشكل مؤقت، ورغم ذلك، عبرت أنوشكا عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفلها الأخير الذي أُقيم في مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف، وكشفت عن تفاصيل اكثر يستعرضها الموجز من خلال هذا التقرير.

أصول أنوشكا الأرمينية ودعم عائلتها

قالت أنوشكا: "كنت حاسة إني بتولد من جديد، والجمهور اللي غنى معايا خلاني زي الطفلة اللي بتبدأ من أول سطر."

كما أوضحت أنوشكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" أن جدتها ووالدتها كانتا من أصول أرمينية، لكنها تعتبر نفسها مصرية خالصة. وأضافت بنبرة مازحة: "لو كنت ولد كنت دخلت الجيش". وأشارت إلى أن الفضل في نجاحها يعود لله ثم لوالديها، اللذين قدما لها الدعم الكامل طوال مسيرتها الفنية. وعن اختياراتها الفنية، قالت إنها تختار ما يُعرض عليها بعناية وتحاول دائمًا اختيار الأفضل الذي يتناسب مع قناعاتها الشخصية.

أنوشكا

تجربتها مع الزعيم عادل إمام في "فرقة ناجي عطا الله"

تطرقت أنوشكا للحديث عن تعاونها مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، نافية الشائعات التي ترددت حول انفعاله على الفنانين في اللوكيشن. وأكدت: "عادل إمام مش بينفعل على حد، بس مش بيحب الفنان اللي مش حافظ مشهده أو محضر ليه". وأشارت إلى أن الزعيم كان يتفهم موقف الفنانين الجدد أو "الكومبارس" إذا نسوا مشاهدهم بسبب التوتر، لكنه يغضب عندما يتأخر أحد الفنانين عن موعد التصوير.

التزام فريق "فرقة ناجي عطا الله" ودور عادل إمام

وأوضحت أنوشكا أن فريق عمل مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" كان ملتزمًا بمواعيد التصوير، وكانت هناك أجواء من الانضباط والالتزام في اللوكيشن. وأضافت: "الزعيم كان بيحضر قبلنا كلنا، وبيحب الفنان اللي يحترم مواعيده." وأكدت أن تأخر أي فنان عن موعد التصوير لم يكن بسبب التراخي أو "الدلع"، بل لظروف معينة تُفسرها بشكل منطقي.

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