نجل صلاح السعدني في جلسة مليئة بالذكريات مع الزعيم عادل إمام

أكرم السعدني وعادل إمام.. كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، نجل الفنان الراحل صلاح السعدني، عن تفاصيل جلسة حميمة جمعته بالزعيم عادل إمام وأخيه عصام.

تحدث أكرم عن تلك اللحظات التي أعادته إلى ذكريات مليئة بالحنين والمواقف التي لا تنسى بين عمالقة الفن، والتي تركت بصمات لا تُمحى في ذاكرته، لذلك يرصد " الموجز" تفاصيل جلسة السعدني والزعيم.

أكرم السعدني

أكرم السعدني يتحدث عن ثلاثي الفن

كتب أكرم السعدني في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك : "الثلاثي اللي كنا فاكرين أنهم أخوات السعدني الصغيرين اللي كانوا أقرب الناس لنا طوال سنين العمر، عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح، الثلاثي الذي كان سببًا للبهجة في حياتنا والذي ترك بصمات لا يمكن للزمن أن يمحوها في عقلنا وقلبنا".

هذا الثلاثي الأسطوري، الذي أثرى الساحة الفنية وأدخل البهجة في قلوب الكثيرين، ترك إرثًا فنيًا لا يمكن نسيانه، وأكرم السعدني لم يكن استثناءً من هؤلاء الذين تأثروا بهم.

جلسة مع الزعيم وذكريات الماضي

أضاف أكرم في منشوره: "بالأمس أمضيت ساعات مرت كما الحلم مع العدول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام".

واستعاد خلال هذه الجلسة ذكريات الجيزة وأحيائها مثل العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم، حيث عاشوا أجمل سنوات حياتهم وسط أهلها.

وتحدث عن نوادر صلاح السعدني وعادل إمام وسعيد صالح ولقاءاتهم بالعمالقة مثل الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي.

عادل إمام

لقاءات العمالقة وأثرهم على الثلاثي

اختتم أكرم السعدني منشوره قائلاً: "وكيف كان الثلاثي الشاب يتلقى لا أقول دروسًا في المعرفة، ولكن يحصلون على أرفع الشهادات وهم ينصتون من بعيد لمجموعة من عباقرة كل الأزمنة".

وأشار إلى أن هؤلاء العباقرة كانوا يجتمعون في مكانهم المفضل بأحد الفنادق، حيث تواجد كل من يوسف إدريس، أنيس منصور، ونعمان عاشور.

واختتم بدعاء لله أن يرحم من سبقهم ويحفظ الزعيم عادل إمام الذي أسعد الناس طوال حياته.

أخر أعمال عادل إمام

يُذكر أن الزعيم عادل إمام غاب عن الساحة الفنية، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل فلانتينو الذي تم عرضه في رمضان 2020، وجسد خلال الأحداث شخصية نور عبدالحميد الشهير بـ فلانتينو، وهو صاحب مدارس خاصة، فيما لعبت الراحلة دلال عبدالعزيز دور زوجته والتي تدخل معه في خلافات عديدة، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

وشارك بجانب الزعيم عادل إمام في بطولة المسلسل، كل من : دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، رانيا محمود ياسين، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، محمد كيلاني، وبدرية طلبة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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