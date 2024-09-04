حكايات فنية..تصرف عادل إمام المفاجئ تجاه سناء جميل بسبب شخصية فضة المعداوي

سناء جميل.. من منا لا يتذكر شخصية "فضة المعداوي" القوية والبارزة في مسلسل "الراية البيضاء"؟ هذه الشخصية التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ الدراما المصرية، وراءها قصة مثيرة تجمع بين عملاقين الزعيم عادل إمام وسناء جميل فما هي القصة التي ربطت بينهما؟ وما هو التصرف المفاجئ الذي قام به الزعيم تجاه سناء جميل بسبب هذا الدور؟ الموجز يوضح لكم.

فضة المعداوي وحكاية «التمساحة يلا»

«ولا يا حمو... التمساحة يلا».. من أشهر الجمل الدرامية في تاريخنا الدرامي، بمجرد إطلاقها، تتواتر إلى ذهنك شخصية فضة المعداوي التي قامت ببطولتها الفنانة الكبيرة سناء جميل.

سناء جميل وعادل إمام

فضة المعداوي لم تكن سيدة عادية فهي امرأة حديدية، سيدة بدأت مشوارها من القاع في حلقة السمك، وخاضت صراعات كثيرة مع الرجال، انتهت بتفوقها عليهم، ولم تكتف بذلك بل أصبحت تأمرهم وتملكهم بالمال والنفوذ، فكل شىء عند فضة المعداوي يمكن شراؤه، حتى القيم والجمال، فهي تمثل مفاهيم تروج للعشوائية والفهلوة، وترسخ لسيادة المال فوق الأخلاق والجمال والأصالة.. لذلك كان صراعها مع الدكتور مفيد أبوالغار ليس صراعًا على الفيلا التي يملكها ولكن صراع على محو القيم التي يمثلها، والسعي لمحوها بالبلدوزر كما حدث في المشهد الأخير من المسلسل.

عادل إمام عن سناء جميل: كان فيه شيء رهيب أمام الدكتور أبوالغار



في نهاية الثمانينيات، أقام عدد من أصدقاء ومحبي الفنان أحمد عدوية حفلًا له، وقدم الحفل الفنان عادل إمام.

سناء جميل وجميل راتب

وأثناء تقديمه للفنانة سناء جميل في الحفل، أبدى عادل إمام إعجابه الشديد بمسلسل الراية البيضاء وتحدث عنه قائلًا: «فيه مسلسل كان بيتذاع قريب، في نهايته كنت عاوز آخد مراتي وولادي، ونروح عند فيلا الدكتور أبوالغار».

وتابع: «كان فيه شيء رهيب موجود قصاد الدكتور أبوالغار، ممثلة مصر العظيمة اللي جاية من الصعيد المصري، فضة المعداوي سناء جميل».

وأوضح: «سناء جميل مزيج من المصرية الأصيلة والثقافة الفرنسية، فهي عظيمة ممثلات مصر».

مسلسل الراية البيضاء

شارك في مسلسل الراية البيضاء ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم جميل راتب، سناء جميل، عادل إمام، سمية الألفي، هشام سليم، هادي الجيار، دينار، نبيل الدسوقي، عبدالغني ناصر، محمد متولي، والعمل من إخراج محمد فاضل، وتأليف أسامة أنور عكاشة.

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