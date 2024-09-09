برابط مباشر.. خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل 2024

لينك الاستعلام عن قضية بالرقم القومي.. تصدر البحث عن خطوات ورابط الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل، محرك البحث جوجل، اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.

ويعرض “الموجز” خلال التقرير التالي خطوات ورابط الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

وفرت وزارة العدل خدمة جديدة الكترونيًا تتعلق بـ الاستعلام عن قضية بالرقم القومي من خلال بوابة وزارة العدل، بدلًا من الذهاب لمقار المحاكم، ويمكن فعل ذلك بطرق بسيطة وأنت في منزلك.

ويُمكن من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن القضايا المسجلة في جميع محاكم مصر، كما يمكن لأي شخص معرفة موعد نظر القضية الخاصة به في مختلف درجات المحاكم سواء كانت جنح أو جنايات أو استئناف أو نقض.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن قضية بالرقم القومي إلكترونيًا، اتباع الخطوات التالية:-

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على وزارة العدل، وأيقونة الاستعلام عن القضايا.

ثم الضغط علي أيقونة الاستعلام عن قضية بالرقم القومي.

يجب على المواطن تسجيل الرقم القومي مع التأكيد من صحة الرقم.

ثم الضغط على الاستعلام، ويظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية.

المعلومات التي تظهر بعد الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

وبعد الاستعلام عن قضية بالرقم القومي تم الحصول على العديد من المعلومات وهي كالآتي:

رقم الدعوى.

اسم المحكمة التي يتم نظر القضية أمامها.

نوع القضية.

تاريخ رفع الدعوى.

تاريخ الجلسات القادمة.

القرارات الصادرة في القضية.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

الخدمات الإلكترونية لـ وزارة العدل

كما يُتيح الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الحصول على العديد من الخدمات للتيسير على المواطنين في كل وقت ومكان، وهي كالآتي:

خدمة الاستعلام عن رول الجلسات

الاستعلام عن موقف الدعوى

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

الحالات التي لا يمكن فيها الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

وهناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، ومنها:

القضايا التي لم يتم تسجيلها في المحاكم المصرية.

القضايا التي لا تزال سرية.

القضايا التي تم الحكم فيها نهائيًا.

اقرأ أيضًا

وزارة العدل.. خطوات الاستعلام عن قضية برقم الهوية

الاستعلام عن قضية وعمل توكيل إلكترونيًا.. تعرف على خدمات موقع وزارة العدل





