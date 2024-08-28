خطوات الاستعلام عن قضية برقم القضية والاسم| دليل شامل

تُعد خدمة استعلام عن القضية برقم القضية واحدة من الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات المعاملات للأفراد الذين يتعاملون مع الوزارة، تتيح هذه الخدمة للمستفيدين الاستعلام عن التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالقضايا من خلال إدخال رقم القضية المعنيين بها، وبفضل هذه الخدمة يمكن للأفراد الاطلاع بسهولة ويُسر على تفاصيل القضايا التي تخصهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكاتب الوزارة مباشرة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للمراجعين وتيسير سير العمليات القضائية.

خطوات الاستعلام عن قضية برقم القضية وزارة العدل



يُمكن للأفراد الاستعلام عن القضايا القانونية عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة العدل.

- اختيار “الخدمات الإلكترونية” المتاحة على الصفحة الرئيسية.

- إدخال رقم القضية المسجل لديها في الحقل المخصص.

- ذكر سنة القضية بالتقويم الهجري.

- تحديد اسم المحكمة ذات الصلة بالقضية.

- الضغط على “البحث” للاطلاع على تفاصيل القضية المطلوبة.

استعلام عن رقم القضية

الاستعلام عن قضية بالاسم

للاستعلام عن القضايا في مصر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العدل المصرية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلامات القضائية.

اضغط على الاستعلام عن قضية.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية.

أدخل رقم القضية.

أدخل نوع القضية.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك حالة القضية بعد لحظات.

استعلام عن رقم القضية بالاسم

للاستعلام عن القضايا في مصر عبر البريد الإلكتروني

اتبع الخطوات التالية:

اكتب رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية في الرسالة.

أدخل رقم القضية في الرسالة.أدخل نوع القضية في الرسالة.

أرسل الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

ستتلقى ردًا من وزارة العدل يتضمن حالة القضية بعد لحظات.

الاستعلام عن القضايا عبر الهاتف

يمكن أيضًا الاستعلام عن القضايا من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بوزارة العدل.

للاستعلام عن القضايا في مصر عبر الهاتف، اتصل على رقم خدمة العملاء الخاص بوزارة العدل، وهو 19588.

ستزودك خدمة العملاء بحالة القضية بعد لحظات.

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