ما هي الضوابط الجديدة للعمرة 2024؟.. تعرف علي التفاصيل

الضوابط الجديدة للعمرة 2024.. ينشغل كثير من المصريين بالبحث عن الضوابط الجديدة للعمرة 2024، اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، وذلك مع اقتراب موعد أداء عمرة المولد النبوي الشريف 2024.

وبات سؤال ما هي الضوابط الجديدة للعمرة 2024 ؟ من أهم الأسئلة التي يتزايد معدل البحث عنها عبر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

ما هي الضوابط الجديدة للعمرة 2024؟

ويقوم “الموجز” خلال التقرير التالي بالإجابة عن الأسئلة التي تشغل المصريين والتي تتعلق بالعمرة في الوقت الحالي، وأهمها ما هي الضوابط الجديدة للعمرة 2024؟

ما هي الضوابط الجديدة للعمرة 2024

ينتظر الكثير من المصريين وخاصة شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة إصدار وزارة السياحة الضوابط الجديدة للعمرة 2024.

ومن جانبها، أكدت مصادر مسئولة إنه تم الانتهاء من الضوابط الجديدة للعمرة، ويتبقي توقيع وزير السياحة والآثار عليها.

وكشفت المصادر عن أن من أبرز ما جاء في الضوابط الجديدة للعمرة هو تعيين مشرف لكل ٥٠ معتمرًا بدلًا من مشرف لكل ١٣٥ فرد.

الضوابط الجديدة للعمرة ستكون أكثر صرامة

وأكدت المصادر أن الضوابط الجديدة للعمرة ستكون أكثر صرامة، وستختلف عن العام الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على الشركات غير الشرعية وغير المرخصة من وزارة السياحة.

ولفتت المصادر إلى أنه سيكون لكل شركة ضمان بمبالغ كبيرة، فضلًا عن إجراءات صارمة لتجنب حدوث ما حدث بالموسم الماضي.

موعد بدء رحلات العمرة

وعلي الجانب الآخر، توقعت مصادر مسئولة أن تبدأ رحلات العمرة رسميًا خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

ما هي الضوابط الجديدة للعمرة 2024

إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة.. ما القصة

وفي 27 أغسطس 2024، أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عددًا من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، حيث قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة والغير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية أزمة الحجاج المُشكلة بتكليف من رئيس الجمهورية، والتي تنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445، وفي إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار.

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