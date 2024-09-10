الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة في خان يونس.. وحماس تصدر بيانًا يقلب الموازين

خان يونس.. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكان آخرها الليلة الماضية في منطقة خان يونس جنوب القطاع، التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خان يونس، وتعليق حركة حماس عليها.

مجزرة خان يونس

تفاصيل مجزرة خان يونس

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في منطقة المواصي بـ محافظة خان يونس، حيث استهدفت غارة جوية عنيفة منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غربي القطاع.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم علي خان يونس 5 صواريخ تسببت في دمار شامل للخيام وحفر بعمق 9 أمتار في الأرض، مما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى الضحايا.

وأسفرت مجزرة خان يونس عن استشهاد أكثر من 40 شهيدًا وسقوط نحو 60 جريحًا، وفقًا لـ "تليفزيون فلسطين".

وتواصل الطواقم الحكومية والإغاثية انتشال عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من موقع المجزرة.

مقتل عشرات الأطفال والنساء في خان يونس

وفي نفس الصدد، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي بمحافظة خان يونس، أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضًا من المواطنين في عداد المفقودين.

ومن جانبه، قال الدفاع المدني: "إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية".

الجيش الإسرائيلي يُصدر بيانًا بشأن مجزرة خان يونس

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه شن هجومًا استهدف عددًا من كبار قادة حركة حماس داخل مركز قيادة وتحكم "تم تمويهه" داخل منطقة إنسانية بخان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأضاف في بيان أن المستهدفين "ضالعون بشكل مباشر في مجزرة السابع من أكتوبر، وعملوا على تنفيذ مخططات إرهابية خلال الفترة الماضية".

وتابع أن عدد القتلى الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي لحماس "لا يتوافق" مع ما لديه من معلومات.

واستطرد أن من بين المستهدفين قائد القوة الجوية لحماس في قطاع غزة ورئيس قسم الاستطلاعات والأهداف في ركن الاستخبارات العسكرية التابع لحماس.

مجزرة خان يونس

حماس تُعلق علي مجزرة خان يونس

وعلي الفور، أصدرت حركة حماس بيانًا، أكدت فيه أنّ أيّا من مقاتليها لم يكن موجودًا في منطقة مواصي خان يونس حيث وقعت الغارة.

وقالت الحركة في بيان:"نؤكد أن ادّعاءات إسرائيل وجودنا في مكان الاستهداف هو كذبٌ مفضوح"، مشيرة إلى أنها "أكدت مرارًا نفيها وجود أيّ من عناصرها بين التجمّعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية".

حركة فتح: مجـزرة مواصي خان يونس تضع العالم أجمع أمام مسؤولياته

وفي السياق ذاته، أصدرت حركة فتح الفلسطينة بيانًا أكدت فيه أن مجزرة مواصي خان يونس تضع العالم أجمع أمام مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته على جرائمه.

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