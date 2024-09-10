فيلم أهل الكهف يتذيل شباك التذاكر بإيرادات ضئيلة.. تعرف على التفاصيل

فيلم أهل الكهف.. شهدت شاشات السينما، خلال موسم الصيف السينمائي لعام 2024 الجاري، منافسة قوية بين مجموعة من النجوم والأفلام الرائعة التي جذبت الجمهور لمتابعتها، وتنوعت قصصها بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، وحصدت بعض هذه الأفلام إيرادات عالية، بينما عانى البعض الآخر من إقبال ضعيف على شباك التذاكر.

وفي السطور التالية، يرصد الموجز إيرادات هذه الأفلام وترتيبها من الأكثر للأقل إيراداً.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

جاء فيلم إكس مراتي على رأس هذه القائمة، وقد حقق أمس إيرادات بقيمة 564 ألف و209 جنيهًا،الفيلم شارك في بطولته أمينة خليل، بمشاركة محمد ممدوح، هشام ماجد، ومحمد أوتاكا، والفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"

جاء فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في المرتبة الثانية، وقد حقق أمس إيرادات بلغت 186 ألف و175 جنيهًا، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، نسرين أمين، تحت قيادة المخرج طارق العريان ومن تأليف صلاح الجهيني.

فيلم "اللعب مع العيال"

تصدر فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام المركز الثالث في إلايرادات، حيث حقق 351 ألف و113 جنيهًا، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويضم أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس"

وفي المركز الرابع، تصدر فيلم "عصابة الماكس" بإيرادات بلغت قيمتها 45 ألف و340 جنيهًا، والفيلم بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

فيلم "جوازة توكسيك"

فيلم "جوازة توكسيك" بلغت إيراداته23 ألف و165جنيهًا، وجاء في المركز الخامس، وشارك في بطولته ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، ملك قورة، وآخرون من النجوم، والفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.

أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف"

احتل فيلم "أهل الكهف" آخر القائمة، محققًا إيرادات ضئيلة بلغت 3 آلاف و66 جنيهًا، مما يجعله مهددًا بالسحب من دور العرض، والفيلم بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، وآخرون من النجوم، ويستند إلى رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم، مع معالجة سينمائية من أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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