ياسمين عبد العزيز تعود لدراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن عودتها إلى الشاشة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "وتقابل حبيب"، المسلسل سيشهد عودة ياسمين بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام واسع من جمهورها العريض، خاصة بعد النجاحات السابقة التي حققتها في السنوات الماضية، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل.

تفاصيل العمل والتحضيرات الأولية



أعلنت شركة "سينرجي"، المنتجة للمسلسل، عن تعيين المخرج محمد الخبيري لقيادة العمل، فيما يقوم بكتابة السيناريو المؤلف المعروف عمرو محمود ياسين. تجري الشركة المنتجة حاليًا سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع فريق العمل، بهدف وضع اللمسات النهائية على السيناريو والبدء في معاينة أماكن التصوير الداخلية والخارجية في القاهرة وعدة محافظات أخرى. كما يتم في الوقت الحالي التعاقد مع باقي الأبطال الذين سيشاركون في المسلسل.

تعاون ياسمين عبدالعزيز وعمرو محمود ياسين للمرة الثالثة

ياسمين عبد العزيز



يُعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين عبد العزيز والكاتب عمرو محمود ياسين في الدراما التلفزيونية. فقد سبق لهما العمل معًا في مسلسلين ناجحين، وهما "نحب تاني ليه" الذي شاركها بطولته النجوم شريف منير وكريم فهمي، و"اللي مالوش كبير" الذي تعاونت فيه مع الفنان أحمد العوضي وإخراج مصطفى فكري. يعتبر هذا التعاون بمثابة تأكيد على الكيمياء الفنية بين ياسمين والمؤلف، وهو ما يزيد من توقعات الجمهور بنجاح المسلسل الجديد.

أعمال ياسمين عبد العزيز السابقة

ياسمين عبد العزيز



كان آخر ظهور لياسمين عبد العزيز في دراما رمضان عام 2023، من خلال مسلسل "ضرب نار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد العوضي، ماجد المصري، وهدى الإتربي. وبذلك، تعود ياسمين إلى المنافسة في موسم رمضان بعد غياب عام، مما يجعل جمهورها ينتظر بشغف عودتها القوية في "وتقابل حبيب".

عودة ياسمين عبد العزيز للمسرح بعد 21 عامًا



بجانب عودتها للدراما، تعود ياسمين عبد العزيز أيضًا إلى خشبة المسرح بعد غياب استمر 21 عامًا منذ آخر مسرحية قدمتها وهي "كده أوكيه" عام 2003، يُذكر أن هذه المسرحية شاركت فيها بجانب نجوم مثل أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، وهاني رمزي. المسرحية الجديدة، التي بدأت ياسمين بالفعل التحضيرات لها، ستكون من إخراج خالد جلال، ومن المتوقع أن تكون ضمن الأعمال الاستعراضية الغنائية.

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