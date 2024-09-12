مها أحمد تنفعل على متابعيها بسبب تيك توك.. «طالعة اشتم»

أثارت الفنانة مها أحمد جدلا كبيرا عندما ردت على الهجوم عليها مؤخرًا؛ بسبب تصريحاتها الأخيرة في لايف على تيك توك، والذي انفعلت فيه على متابعيها.

مها أحمد تهاجم جمهورها

وقالت مها أحمد في بث مباشر لها عبر تيك توك :" إن هناك من يتربص بها، وكل من سجل اللايف الأخير التي كانت تنفعل فيه على جمهورها، سجلوا شتائمها فقط دون أن يظهروا التعليقات المسيئة لها من البعض.

مها أحمد

وتابعت:" اللي صوروا اللايف جابوا ردودي على الناس اللي بتشتمني أقذر الشتايم ورد فعلي بس، وطبيعي الناس تقول إني طالعة اشتم، وكل اللي أقدر أقوله حسبي الله ونعم الوكيل، واللي يدقق هيلاقي الفيديوهات مقصوصة، واللي بيحب مها مش هيركز.

تربعت الفنانة مها احمد علي عرش التريند خلال الساعات الماضية، وتصدر اسمها معدلات البحث على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أحدثت جدلا عارمًا على منصة تيك توك، بعد تصريحاتها الأخيرة حول رغبتها العمل عند شيوخ الخليج.

مها أحمد تظهر مع ابنها

شاركت الفنانة مها أحمد، متابعيها، مقطع فيديو جديد وهي تستمتع بوقتها مع ابنها عادل، بعد الهجوم عليها بسبب "لايفات" التيك توك.

مها أحمد



ونشرت مها، فيديو مع ابنها وهو يقود الـ"بيتش باجي"، على أنغام أغنية "مش شايفنهم" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلق نجلها عادل، وكتب: "روح قلبي وحياتي كلها".

ماذا قالت مها أحمد عندما تعرضت للتنمر من قبل متابعيها ؟

تعرضت مها أحمد لانتقادات حادة بسبب تصريحاتها الأخيرة الخاصة بـ "لايفات التيك توك"، والتي أغضبت رواد السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة مها أحمد، قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر السوشيال ميديا بعد تعرضها للتنمر، مؤكدة أنها لن تقبل العلاج على نفقة الدولة، ونشرت مها، مقطع فيديو ، عبر حسابها على "تيك توك" قالت فيه: "أنا جبلة مش بيحوق فيا أي تنمر، وباخد برشام التناحة، وبسف على السفافين وأتمزج وأحب أطلعهم على المسرح".

وتابعت: "شغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس مش هسيبه لأنك مش هتنفعيني يا عين أمك".

واستكملت مها أحمد: "مش هينفع أروح أتعالج على نفقة الدولة مع إني فنانة ومن حقي، بس ساعتها هتتنمروا وتقولوا دي بتاخد دواء الغلابة وأنا مش عايزة أخد دواء الغلابة.. عايزة أعالج نفسي بنفسي".

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