القصة الكاملة لضرب سفينة قمح متجهة إلى مصر.. ووزارة التموين تعلق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن صاروخًا روسيًا أصاب سفينة شحن تحمل قمحًا كانت في طريقها إلى مصر اليوم الخميس، وذلك إثر هجوم روسي استهدف منطقة البحر الأسود، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

وذكر زيلينسكي، في منشور له على منصة "إكس"، أن السفينة تعرّضت للإصابة فور مغادرتها المياه الإقليمية الأوكرانية، دون تسجيل أي إصابات بشرية وفقًا للتقارير الأولية، ونشر صورًا تُظهر أضرارًا طفيفة على سطح السفينة.

تعليق وزارة التموين والتجارة الداخلية

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة الاحتياطي من القمح التمويني في مصر كافية لتلبية احتياجات الخبز البلدي المدعم لمدة 6.1 أشهر. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على استيراد 430 ألف طن من القمح الروسي بسعر 235 دولارًا للطن.

خطة تعزيز الاحتياطي

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وزارة التموين لتعزيز أرصدة البلاد من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر، بما يضمن استقرار توافر السلع في الأسواق المحلية ويعزز الأمن الغذائي.

سعر السلع التموينية شهر سبتمبر 2024

- سعر سكر كيلو معبأ: 12.60 جنيه.

- سعر كيلو أرز معبأ: 12.60 جنيه.

- سعر كيلو دقيق معبأ: 18 جنيهًا.

- سعر زجاجة الزيت 800 مللي: 30 جنيهًا.

- سعر شاي ناعم 40 جرام: 5 جنيهات.

- سعر مكرونة معبأة 400 جرام: 6.50 جنيه.

- سعر مكرونة معبأة 800 جرام: 13 جنيهًا.

- سعر فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات.

- سعر عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.

- سعر مسلى صناعي 800 جرام: 36 جنيهًا.

- سعر صلصة 300 جرام: 8 جنيهات.

- سعر مربى 350 جرامًا: 16 جنيهًا.

- سعر تونة مفتتة 140 جرامًا: 18 جنيهًا.

- سعر جبنة تتراباك 250 جرمًا: 14 جنيهات.

- سعر جبنة تتراباك 125 جرامًا: 7 جنيهات.

- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام: 16 جنيهًا.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام: 25 جنيهًا.

- سعر صابون غسيل 125 جرامًا: 3 جنيهات.

- سعر صابون تواليت 125 جرامًا: 7.50 جنيه.

- سعر لبن جاف 125 جرامًا: 25.50 جنيه.

- سعر خل 5% 900 مللي: 6 جنيه.

- سعر ملح طعام 300 جرام: 1.25 جنيه.

- سعر علبة مرقة دجاج 8 مكعبات: 6 جنيهات.

- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جرام: 3 جنيهات.

- سعر بسكويت يويوز سادة 25 جرام: 1.5 جنيه.

- سعر بسكويت أنواع: 3.75 جنيه.

- سعر بسكويت ويفر أنواع: 2.75 جنيه.

- سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جراما: 4 جنيهات.

- سعر الطحينة البيضاء 140 جرامًا: 2.50 جنيه.

- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا: 3 جنيهات.