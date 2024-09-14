آخر تطورات مشروع رأس الحكمة.. ومفاجأة بشأن رأس جميلة

آخر تطورات مشروع رأس الحكمة .. أنقذت صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري من منعطف خطير، حيث أعطى مشروع رأس الحكمة قبلة الحياة التي ساعدت في انتعاش القطاع الاقتصادي كاملا، لينبعث الأمل في نفوس المواطنين.

وقعت مصر ودولة الإمارات الشقيقة، عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار، كاستثمارات أجنبية مباشرة للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار عبارة عن «إسقاط ديون»، بالإضافة إلى أن العقد ينص على حول مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع، ليظل مشروع رأس الحكمة، أحد أهم المشروعات التي يستفيد منها الاقتصاد القومي.

تفاصيل مشروع رأس الحكمة

ويبقى مشروع رأس الحكمة، من أهم المشروعات القومية التي ستكون بمثابة قاطرة التنمية الاستثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيكون له يد قوية في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة قوية في الاستثمار على أرض مصر، حيث ستشهد الأيام المقبلة وضع مخطط استثماري لمنطقة رأس بناس، على البحر الأحمر، للبدء في إجراءات طرحها على شركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمال تطويرية، على غرار ما شهده مشروع «رأس الحكمة».

مشروع رأس الحكمة

وضع خطة لتسليم أراضي رأس الحكمة

وفي هذا الإطار أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة لتسليم أراضي رأس الحكمة، أنه تم وضع خطة لتسليم أراضي رأس الحكمة بإجمالي 40 ألف فدان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، أنه سيتم التعاون في تطوير وتنمية بعض الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.

وأشار الوزير، إلى أنه تم وضع رؤية تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية.

وضع مخطط عام لرأس جميلة لطرحها علي المستثمرين

وأضاف أنه تم وضع خطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة، وكذا رصد التحديات التي تواجه المدينة والحلول المقترحة للتغلب عليها، وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.

وأضاف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم عقد اجتماع مع قيادات وزارة قطاع الأعمال لوضع مخطط عام لرأس جميلة لطرحها علي المستثمرين.

خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها

وقال وزير الاسكان والمجتمعات العمراتية، إنه تم وضع خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها، موضحا أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعًا من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع، الذي عقده وزير الإسكان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية مشروع رأس الحكمة .. بالإضافة إلى عرض برنامج الحكومة الحالية، فى مختلف مجالات عمل الوزارة، وخاصة توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنمية المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات.

مشروع رأس الحكمة .. وأكد وزير الإسكان، على أهمية الإعلام فى نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وسيتم الإعلان عن تطبيق تلك الآلية خلال شهر أكتوبر المقبل، فى مجموعة من المدن الجديدة، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طبقت فيها سابقا.

اقرأ أيضا:

تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مدينة رأس الحكمة اليوم

الحكومة تتخذ قرارات جديدة بشأن رأس الحكمة.. تعرّف عليها