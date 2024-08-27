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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

باستثمارات 150 مليار دولار.. النقد الدولي يكشف موعد تطوير منطقة رأس الحكمة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تتوقع ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 150 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا. وفقًا لتقرير المراجعة الثالثة الصادر عن الصندوق، قد يتراوح حجم الاستثمار السنوي في المنطقة بين 3 و4 مليارات دولار أمريكي، مع توقع أن تأتي معظم هذه الاستثمارات من مصادر أجنبية مباشرة واستثمارات خاصة محلية. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

تطوير منطقة رأس الحكمة

وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية الأساسية للمنطقة قد تم تأمينها بالفعل، وأن تدخل القطاع العام في عملية التطوير سيكون محدودًا، حيث سيقتصر دوره على توصيل شبكة الكهرباء. كما أوضح التقرير أن عملية التطوير ستتم دون تقديم ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص.

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موعد بدء تطوير منطقة رأس الحكمة

من المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة في عام 2025، إذ لم تتلق مصر بعد خطة التطوير النهائية من الشركة القابضة الإماراتية ADQ، والتي قد تستغرق عامًا كاملًا لاستكمالها. كما لفت التقرير إلى أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على النمو والإيرادات المالية والاستثمارات في المنطقة، من بينها التحديات المرتبطة بتعديل أسعار الطاقة والميزانية، إلى جانب الصراعات الإقليمية واضطراب الأوضاع في البحر الأحمر.

استثمارات أولية واتفاقيات دولية

وفي يونيو الماضي، حصلت مصر على دفعة بقيمة 14 مليار دولار من الإمارات، كجزء من اتفاقية استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة، والتي يبلغ إجمالي الاستثمار المبدئي فيها 35 مليار دولار. وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في تقريره المنشور اليوم أن مصر بإمكانها سحب نحو 820 مليون دولار أمريكي فورًا، ضمن ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، والتي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022.

إنشاء منطقة حرة خاصة

تم إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، والتي حصلت على الرخصة الذهبية، إلى جانب منطقة استثمارية تمتد على ساحل البحر المتوسط بمساحة 170.8 مليون متر مربع.

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