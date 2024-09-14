حكايات فنية.. أكبر أزمة فنية واجهت محمود ياسين عام 1998

في فرحة النجاح الذي حققه مسلسل "رياح الشرق"، اندلعت أزمة فنية كبيرة حول ملك الكوميديا محمود ياسين، حيث اتهم البعض بتزويره لمسلسل لا يخصه، فما هي حقيقة هذه الاتهامات؟ وكيف انتهت هذه الأزمة التي شغلت الرأي العام الفني؟ الموجز يكشف الحقيقة.

حقيقة أزمة محمود ياسين عام 1998



تحدث الكاتب والسيناريست مصطفى شهيب خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم" إن مسلسل "رياح الشرق" عُرض 1998 وكان يتم الترويج له منذ فترة كبيرة وقتها وقصته تتحدث عن الأندلس وسقوط قرطبة وكان تتر المسلسل مكتوب عليه قصة محمود ياسين ولكنه تفاجىء وقتها في الجرائد بتصريحات للسيناريست عزت الجندي يتحدث أنه هو مؤلف العمل وليس النجم الراحل وطالب بوقف عرض المسلسل.

أزمة محمود ياسين مع رياح الشرق

وأضاف "شهيب" أن عزت الجندي شاعر غنائي وصاحب أغنية "لولاكي" الشهيرة والمسلسل كان أول عمل درامي له من كتابته وطالب بوضع اسمه على التتر ليرد عليه محمود ياسين أنه كتبه المسلسل منذ 12 عاما وتحدى من أدعى بتأليف المسلسل غيره.

ووقتها ورغم النجاح الكبير للمسلسل تطرقت الصحف للحديث عن من كتب القصة وبدأت الحرب بين محمود ياسيت وعزت الجندي الذي أكد أنه كتب المسلسل في أكثر من عام مستعينا بالمراجع التاريخية في كتابته المسلسل.

أزمة محمود ياسين مع رياح الشرق

وأشار مصطفى شهيب إلى أن رئيس قطاع الإنتاج بالتلفزيون وقتها يحيى العلمي كان له تصريحات إنه لم يعد قادرا على تحديد من صاحب قصة مسلسل "رياح الشرق" لان قطاع الإنتاج كان متعاقد مع عزت الجندي ومحمود ياسين الذي لم يرضى بفكرة أن يتم كتابة الأسمين على التتر كمؤلفين للعمل.

محمود ياسين

و انتهت الازمة باللجوء للمحكمة حيث حكمت لصالح محمود ياسين الذي استعان بمن كتب الحلقات على الالة الكاتبة وأثبت انه صاحب القصة من خلال توثيق في الشهر العقاري لتنتهي الأزمة لصالح الفنان الكبير بعد سنوات من المداولة.

مسلسل رياح الشرق

مسلسل رياح الشرق من الأعمال التاريخية الذي يتناول حقبة سقوط بلاد الأندلس في يد القوى الغربية بعد أن ظلت تحت الحكم الإسلامي لمدة ثمانية قرون كاملة، وعرض حقيقة ما تعرضت له هذه الحقبة من صراعات وخيانات أدت إلى سقوط غرناطة.

العمل بطولة محمود ياسين وياسر جلال ورانيا محمود ياسين ومخلص البحيري وأحمد ماهر ورشوان توفيق وإخراج خالد بهجت.

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