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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

انتصار السيسي تهنىء الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف التي تحل اليوم.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور لها عبر صفحتها على “فيس بوك”: أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله".

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وأضافت :"وإنني أدعو الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر".

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