موعد انتهاء اجازة المولد النبوي 2024

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم غدٍ الأحد، 15 سبتمبر 2024، سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقد قرر مدبولي أن يكون اجازة المولد النبوي الذي يوافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في جميع القطاعات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل اجازة المولد النبوي الشريف

تشمل الإجازة كافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

إجازة المولد النبوي الشريف القطاع الخاص

بالنسبة للقطاع الخاص، ستكون إجازة المولد النبوي الشريف أيضًا يوم الأحد 15 سبتمبر 2024. وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحق لصاحب العمل تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت الظروف، ولكن يُستحق للعامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا وفقًا للمادة 52 من القانون.

تحديد موعد اجازة المولد النبوي

أعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن اليوم الأربعاء، 4 سبتمبر 2024، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، بناءً على رؤية هلال الشهر الجديد. وبالتالي، سيكون يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، هو موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي يتوافق مع 12 ربيع الأول 1446 هـ.

إجراءات تطبيق الإجازة

أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا للمديريات في جميع المحافظات لضمان تطبيق قرار الإجازة في مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الشركات والمنشآت.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، على أن تستأنف البنوك عملها يوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024، بعد إجازة المولد النبوي. ووفقًا للبيان الصحفي للبنك المركزي، ستفتح البنوك أبوابها أمام الجمهور من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

يجسد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهذا الإجازة الرسمية تماشيًا مع قرار رقم 2857 لسنة 2024، الذي ينص على منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويعكس التزام الحكومة بتقدير هذه المناسبة الدينية وتوفير الراحة للعاملين في كافة القطاعات.

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