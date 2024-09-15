الإعلامية إيمان الحصرى تخضع لجراحة دقيقة.. وصديقتها تكشف التفاصيل

تعرضت الإعلامية إيمان الحصرى، لوعكة صحية جديدة، تتطلب على إثرها تدخل جراحي، وذلك من خلال نشر بوست عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

الحالة الصحيه للإعلامية إيمان الحصري

وكتبت إحدى صديقات الإعلامية إيمان الحصري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إيمان الحصري في أمس الحاجة لدعواتنا جميعًا، وفي يوم مولد رسولنا الكريم ادعوا لها بما كان يدعو به عليه أفضل الصلاة والسلام للمريض، اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا اللهم آمين.

الإعلامية إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة.. وصديقتها تكشف التفاصيل

كما نشرت صديقة أخري ليها تطلب للإعلامية إيمان الحصري الدعاء قائلة: حبيبتي والغالية على قلبي إيمان الحصري تخضع لعملية دقيقة. من فضلكم ادعوا لها بالشفاء في هذا اليوم المبارك. ربنا يتم شفاكِ على خير وترجعي للشاشة ولكل محبيكِ بالسلامة.

الإعلامية إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة.. وصديقتها تكشف التفاصيل

والجمهور ينتظر عودة الإعلامية إيمان الحصري الي الشاشة مرة أخري بعد أن تتخطي تلك الأزمة العصيبة.

مذيعة برنامج مساء DMC



يذكر أن الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021، ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

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