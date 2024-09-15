أحمد فؤاد سليم ينضم لأسرة مسلسل "الأميرة" بطولة ياسمين صبري..أعرف دوره

تعاقد أحمد فؤاد سليم، على المشاركة في مسلسل الأميرة -ضل الحيطة- بطولة ياسمين صبري وإخراج إبراهيم فخر، ويعرض في رمضان 2025، ويكشف لنا الموجز تفاصيل دوره في العمل.

دور الفنان أحمد فؤاد سليم في مسلسل الأميرة

يشارك الفنان أحمد فؤاد سليم في دور والد ياسمين صبري في المسلسل، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

أحمد فؤاد سليم



وكشف الكاتب محمد سيد بشير عن بدء تحضيرات العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر قائلا: من توكل على الله فهو حسبه ووكيله، مسلسل الأميرة "ضل الحيطة" للنجمة ياسمين صبري، رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله، إخراج الأستاذ إبراهيم فخر، وهو أول تعاون بيننا وسعيد جدا إني هخوض التجربة مع مخرج كبير وذو خبره مهمة، وإنتاج الأستاذة مها سليم اللي برضه أول تعاون بنا ومن المنتجين اللي كان نفسي حقيقي اشتغل معاهم جدا جدا جدا ويارب يكتب لينا النجاح سوا، وبأذن الله هتشوفوا عمل محترم مستوحاة عن قصة حقيقة يارب.. دعواتكم الطيبة بالتوفيق لينا بإذن الله.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل رحيل، تأليف محمد عبدالمعطي إخراج محمد عبدالسلام وشارك فيه كل من أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، احمد صيام، محمد كيلاني، حازم سمير، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، لبنى ونس وآخرين.

وفي السينما عُرض لها مؤخرًا فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام وشارك في العمل كل من ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله.

آخر أعمال أحمد فؤاد سليم

شارك أحمد فؤاد سليم في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل منهم مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك في العمل كل من هاجر أحمد، سهر الصايغ، إنتصار، مفيد عاشور، سلوى خطاب، أحمد عبدالله محمود، ومسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة وتأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من أحمد رزق، رحاب الجمل، ميرنا جميل، وآخرين.

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